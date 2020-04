Chiquis logró perder 15 libras gracias a esta dieta

Con motivo del lanzamiento de su último sencillo "Destrampada", Chiquis Rivera se reportó desde su casa donde está cumpliendo la cuarentena. La hija de Jenni Rivera escogió su glam room para una video conferencia, en la que mostró su cuarto lleno de joyas y pelucas e incluso mostró una joya que le regaló su mamá y que acaba de recuperar.

Cuéntanos, ¿qué significa "Destrampada"?

"Destrampada es una mujer que no pide permiso ni mucho menos perdón por divertirse y disfrutar la vida a su manera, esa es una destrampada”, dijo Chiquis a MezcalTV sobre el sencillo que interpreta junto con dos amigas, Ely Quintero y Helen Ochoa.

Estos días de cuarentena le están sirviendo para organizar toda su casa.

“Este es mi glam room donde me maquillo y me peino y también donde guardo todas mis joyas, y estoy de hecho limpiando todo ahorita”, explicó. “Tengo como 15 [pelucas] porque desde que me corté el cabello y obviamente tú sabes que con las pinzas y todo eso te daña mucho el cabello, entonces me compré muchas pelucas”.

¿Tienes alguna joya de tu mamá?

“Sí, tengo una joya que ella me regaló que la encontré ayer haciendo limpieza. Es [un] collar que me regaló con unos aretes bien delicados [y] bonitos. Me lo regaló de la nada, no era mi cumpleaños ni nada, no más me dijo ‘mira mija, vi esto y pensé en ti’”.

La hija de Jenni Rivera lleva seis meses haciendo la dieta de Keto y acaba de ponerse una nueva meta, mientras prepara también un libro de recetas y nuevo álbum para el verano.

"He bajado unas 15 libras y hoy me puse otra meta: quiero bajar unas 20 libras, porque me siento muy bien, me quiero como estoy. Mi esposo [Lorenzo Méndez] gracias a Dios me quiere como estoy, pero yo tengo esa meta y lo voy hacer".