Chiquis opina que Piqué es un "tonto" por separarse de Shakira ¡Mira sus declaraciones! Chiquis llamó "tonto" a Gerard Piqué por separarse de Shakira y dijo que se identificaba con la cantante colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis no tuvo muchos halagos para Gerard Piqué. La primogénita de Jenni Rivera opina que el exfutbolista español es un "tonto" por dejar ir a Shakira. La cantante mexicoamericana —quien encontró el amor en el fotógrafo y empresario Emilio Sánchez tras su divorcio del cantante mexicano Lorenzo Méndez— dijo que se identifica con Shakira. "Es una mujer que admiro muchísimo como mujer, como cantante, como artista, como compositora, como mamá, como hija. La amo desde los 14 años cuando fui a su primer concierto", dijo sobre la intérprete de 'Monotonía'. "La veo mejor así que eso me hace feliz. Ha sufrido y yo sé lo que es eso pero después de una caída así uno se levanta y se ve mejor y se siente mejor", dijo Chiquis. "Le regresó el brillo a los ojos, me imagino que todavía ha de tener dolor porque eso no se quita de un día para otro. Es dura, cuesta, pero ya la veo mejor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis, Gerard Pique y Shakira Credit: Raymond Hall/GC Images; Alex Caparros/Getty Images; Cindy Ord/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images "O sea que tonto", añadió sobre Piqué, actual novio de Clara Chía. "Qué guapísima, que hermosa, que inteligente", dijo sobre Shakira. Tras su divorcio de Lorenzo Méndez, Chiquis dijo que no se cierra a la posibilidad de convertirse en madre con su actual pareja. "Tengo un novio que tiene siete años menos", dijo sobre Emilio Sánchez, quien asegura la motivó a adelgazar y cuidar más su salud. Tras someterse a un regimen de ejercicio y nutrición y tomar medicinas para controlar su tiroides y sus hormonas, ha sido muy halaga por su esbelta figura. La cantante dijo que quiere tener uno o dos hijos, y no descarta adoptar. "Yo quiero una niña, me gustaría que se llamara como mi mami", dijo. Hasta ahora Gerard Piqué no ha reaccionado a las declaraciones de Chiquis sobre él.

