Al estilo de Shakira, Chiquis se desahoga en nueva canción ¡Escucha su explosiva letra! ¿A quién se la canta? En su nuevo tema “Porque Soy Abeja Reina”, Chiquis lanza dardos con su polémica letra. ¿Se la dedica a otros miembros de la familia Rivera? ¡Escucha la canción! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis ha aplaudido a Shakira, de quien confiesa ser fanática, después de que la colombiana lanzara junto a Bizarrap el tema "Music Session #53". Después de que la barranquillera se desahogara tras su ruptura con Gerard Piqué, lanzando dardos a su ex y a Clara Chía, la nueva novia del futbolista en su nuevo himno, ahora le toca el turno a Chiquis. La primogénita de Jenni Rivera dejó a muchos boquiabiertos con la letra de su recién estrenada canción "Porque Soy Abeja Reina". "Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos y yo lo he cumplido. Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo. Creen que pueden tumbar a la reina, la corona la traigo bien puesta. Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra", dice sobre Jenni Rivera. Otra estrofa de su canción ha causado polémica, ya que parece dedicada a otros miembros de la familia Rivera. "Hay algunos que dan pena ajena porque son de mi propia colmena, que te roban la miel y parece que nunca se llenan. Pero yo voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie, les dolió saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre", dice la canción. "¿Y cómo te quedó el saco? ¡A la pura medida?", añade risueña en su tema la cantante, quien ha tenido fuertes desacuerdos con su tía Rosie Rivera y su tío Juan Rivera. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira y Chiquis Rivera Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy; Mezcalent "Es una mujer que admiro muchísimo como mujer, como cantante, como artista, como compositora, como mamá, como hija. La amo desde los 14 años cuando fui a su primer concierto", dijo Chiquis a varios medios de prensa sobre la intérprete de 'Monotonía'. "O sea que tonto", añadió sobre Gerard Piqué, actual novio de Clara Chía. "Qué guapísima, que hermosa, que inteligente", dijo sobre Shakira. Además opinó que Shakira está mejor desde que está soltera. "La veo mejor así que eso me hace feliz. Ha sufrido y yo sé lo que es eso pero después de una caída así uno se levanta y se ve mejor y se siente mejor", dijo Chiquis, quien encontró el amor en el fotógrafo Emilio Sánchez tras el fin de su matrimonio con Lorenzo Méndez. "Le regresó el brillo a los ojos, me imagino que todavía ha de tener dolor porque eso no se quita de un día para otro", concluyó sobre la barranquillera. "Es dura, cuesta, pero ya la veo mejor".

