Mr. Tempo hace fuertes declaraciones sobre Chiquis y reacciona así al libro de la cantante El empresario Mr. Tempo reacciona al libro Invencible de Chiquis y hace fuertes declaraciones sobre la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mr. Tempo, el empresario mexicano que fue vinculado sentimentalmente con Chiquis a finales del 2020, hizo fuertes declaraciones sobre la cantante tras la publicación de su libro Invencible. En el libro, que Chiquis presentó en People en Español, la primogénita de Jenni Rivera habla del fin de su matrimonio con Lorenzo Méndez y muchas otras vivencias que marcaron su vida. Jorge Cueva (el verdadero nombre de Mr. Tempo) fue captado besando a Chiquis en el lobby de un hotel en México después de la cantante anunciar su separación de su esposo Lorenzo Méndez. En el libro, Chiquis dice que tuvo una gran química con Mr. Tempo y que él la llenó de piropos y le confesó que se sentía atraído a ella. Chiquis cuenta que luego se enteró de que el empresario tenía una novia y decidió poner fin a su romance con él y a los planes de lanzar un tequila. La cantante cuenta que necesitaba tiempo para sanar su alma antes de salir con otra persona tras su ruptura con Méndez. Después del lanzamiento de Invencible, Mr. Tempo dijo al programa De primera mano: "No quiero volver a hablar de ese tema. Me vale lo que haya dicho esa vieja...Yo soy un empresario, no ocupo de chismes. La neta. Soy el empresario más exitoso en California". Cueva dijo que no quería estar en medio de controversias. "No me interesa andar en chismes de vecindad, de lavadero, solamente así agarran fama. Soy un caballero, y tengo pruebas y (mensajes de) WhatsApp y tengo fotos, pero eso no se hace, eso no es de hombres", dijo. Chiquis Credit: (Raymond Hall/GC Images) Cueva añadió sobre Chiquis: "ella quiere agarrarse y hablar de mí, que no sé qué fue lo que dijo y ni me interesa, yo estoy mil por ciento tranquilo de que lo que hicimos fue naturalito y sin mala intención". El empresario mexicano asegura que no busca fama. "Dios y ella sabemos exactamente qué pasó y cómo pasó, no ocupo de sus chismes baratos, gente sin quehacer. Vamos como los cangrejos, para atrás: nos encanta el chisme, nos encanta ver qué hace el vecino", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mr. Tempo Credit: (JC Olivera/Getty Images) Mr. Tempo dice que su relación con Chiquis no fue planeada. "Quería hacer un tequila con ella, pasaron otras cosas físicas y nada fue planeado. Entonces, ojalá por el bien mental de ella, no haya dicho mentiras y si en su mente se hizo su propia historia, yo tengo pruebas", dijo. Su enfoque son los negocios, no la farándula, aclaró. "No soy tan corriente, no ocupo chismes de la familia Rivera para jalar más fama", concluyó Cueva.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mr. Tempo hace fuertes declaraciones sobre Chiquis y reacciona así al libro de la cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.