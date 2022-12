Chiquis agradece el "mejor regalo para Navidad", algo que ha esperado 10 años ¿Un embarazo? Chiquis disparó rumores de embarazo con un mensaje que compartió en sus redes sociales agradeciendo el "mejor regalo para Navidad", que la hizo llorar de alegría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis alborotó las redes sociales con un mensaje que dejó a muchos de sus fanáticos especulando si la cantante podría estar embarazada. "¡Dios me acaba de regalar la cosa más bonita para Navidad!", escribió en Twitter la noche del miércoles 7 de diciembre. "Y no es algo material. He estado esperando 10 años por este momento. ¡Wow, gracias Dios!", añadió. El enigmático mensaje lo publicó días antes de que se cumpliera el décimo aniversario de la muerte de su madre, la cantante Jenni Rivera, quien falleció el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo en México. Chiquis ha tenido un gran año. Además de ganar un Latin Grammy por su disco Abeja reina, sigue triunfando como empresaria y con su podcast. Además el amor le sonríe junto a su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez. La cantante de 37 años ha expresado su deseo de ser mamá y confesó a People en Español que piensa que su novio sería un gran padre. Chiquis Credit: (Antonio Torres/Getty Images for Estrella Media) "En cuestión de bebés, él es la primera persona que me ha dado esa seguridad de decir: 'Wow, si tuviera un bebé con esta persona'…sí me gustaría tener un bebé y estar con esa persona toda la vida, pero también pienso más en si las cosas no funcionan con esa persona, ¿me gustaría compartir un bebé con él? Y sí, él es una muy linda persona, muy maduro y sé que sería un padre excelente. Por eso lo he pensado mucho más con él. Si pasa, pasa, que sea lo que Dios quiera", reveló. Por eso el reciente tuit de Chiquis sonó alarmas de posible encargo a la cigüeña. Chiquis Credit: Twitter/ Chiquis SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese no fue su único mensaje. Poco después, escribió en Twitter el 7 de diciembre: "Lloré lágrimas de alegría". Chiquis Credit: Chiquis/ Twitter Chiquis lo aclaró todo. No se trata de un embarazo. Ella misma lo enfatizó en Twitter, para acabar con malentendidos. "Y no...no es un bebé. No estoy embarazada", escribió. Chiquis Credit: Twitter/ Chiquis ¿Habrá recibido alguna señal de su madre Jenni Rivera desde el cielo? Lo cierto es que Chiquis ha preferido guardar silencio sobre la razón por la que lloró lágrimas de felicidad.

