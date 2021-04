“A los que hablan mal de mí…” ¡Así comenzó el definitivo mensaje de Chiquis a quienes le critican! La hija de Jenni Rivera es acosada en las redes con infinidad de comentarios hirientes. Hoy dijo: ¡basta! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera se ha visto acosada por infinidad de haters en sus redes, bien sea por sus problemas del pasado o, más recientemente, por la relación con su exmarido, el cantante Lorenzo Méndez, además de por sus presuntos deslices captados en cámara, como sucedió con el controversial Mr. Tempo o los drásticos ataques que lanzan contra su figura curvilínea: todo es motivo de crítica para ciertos internautas. Una y otra vez la hija de Jenni Rivera contesta las provocaciones con sentido del humor, como cuando se vistió de Miss Piggy para celebrar un Halloween o cuando muestra las curvas más curvas de su cuerpo con orgullo y sin pudor. Hoy, la ganadora de un premio Grammy regresó a su red de Twitter para lanzar un mensaje definitivo a tanta gente que gasta su tiempo atacándole en las redes, ya sea por un motivo o por otro. Chiquis Rivera Image zoom Credit: Instagram / Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A los que hablan mal de mí… ¿Vds. realmente creen que me afecta? ¿Qué no duermo por sus críticas y comentarios negativos? ¿Que no como por su mala vibra?", se preguntó frente a sus seguidores."¡Pues NO es así! Gracias a Dios, yo sigo comiendo, durmiendo, bailando, riendo y trabajando!". "Una persona OCUPADA no tiene tiempo, ganas, ni la energía de estar preocupada por cosas o personas mediocres", añadió desafiante. "Una persona segura de sí misma y de la persona que es, duerme tranquila y mantiene su fe en Dios, que con el tiempo 'El se encargará de aclarar las cosas", finalizó. Ahora, la famosa influencer ha creado una rifa para regalar su original camioneta desde su cuenta de Instagram. Si tienes suerte… ¡Podrá ser tuya por solo cien dólares!

