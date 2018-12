Chiquis confiesa que todavía sufre mucho por el fallecimiento de su madre Jenni Rivera  

A casi seis años de la muerte de Jenni Rivera, su primogénita Chiquis reconoce que todavía no logra superar la lamentable pérdida de su madre.

“Es un mes muy difícil para mí, para mi familia; hago lo posible de no, solamente, pensar en mis sentimientos; sino en mis hermanos”, mencionó Chiquis al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Me encantaría que fuera algo diferente. Me gusta siempre decir no [estoy] sufriendo el fallecimiento de mi mamá, sino celebrando la vida de [Jenni Rivera]. Pero, obviamente, que sí me duele”.

Sin embargo, la joven considera que el tiempo y su profesión le han servido para afrontar de mejor manera la ausencia de quien le dio la vida.

“Estoy mejor que el año pasado; me siento más fuerte. Creo que es por mi enfoque como mujer, como artista, y me estoy enfocando en las cosas positivas”, confesó. “Nunca va a ser fácil, pero gracias a Dios estoy mejor este año. Pero todavía me duele. Creo que ese dolor es tan grande, una herida tan grande que creo que con cada año un poquito se va sanando”.

Jason LaVeris/FilmMagic

Chiquis Rivera dejó claro que la Diva de la Banda siempre estará en su memoria, a quien va a necesitar a lo largo de su vida. Reveló que este año pretende realizar el aniversario luctuoso de forma más privada y familiar; aunque habrá fanáticos que harán homenaje a Jenni en casa de su abuela Rosa.

“Por supuesto que nunca se me va a olvidar mi mamá. La recuerdo, la necesito muchísimo en momentos como estos que quiero pedirle consejos ‘mamá es mi primera vez que estoy haciendo una sesión acústica’”, declaró. “Para el día 9 de diciembre, creo que va a ser algo mucho más íntimo, entre familia, con mis hermanos. Como familia no tenemos nada pensado”.