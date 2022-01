Chiquis hace fuertes declaraciones: "Se ha vuelto un circo lo de mi familia, me da vergüenza" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: (David Livingston/Getty Images) Chiquis grabó un video en Instagram donde rompe el silencio sobre el drama familiar de los Rivera. "Se ha vuelto un circo lo de mi familia, me da vergüenza", confesó la cantante y empresaria. Esto dijo sobre su tía Rosie Rivera, su tío Juan Rivera y sus hermanos. ¡Mira sus declaraciones! Empezar galería Su verdad Si bien siente que "los trapos sucios" deben lavarse en casa, Chiquis decidió romper el silencio sobre los conflictos en su familia. "Me ha causado mucha ansiedad, sí me ha afectado mucho", confesó. "Antes de la artista soy una mujer, soy una hermana, soy una hija, y me duelen ciertos comentarios", dijo. "Se han dicho muchas cosas de mis hermanos que no me gustan, que me duelen".

Rompe el silencio

Como una leona, la primogénita de Jenni Rivera salió en defensa de sus hermanos menores. Chiquis dijo que se hizo una "contabilidad" de los negocios de su madre. "Es algo que nos pertenece. Yo no soy parte de el testamento, pero sí soy hija y Johnny quiso por muchos años hacerlo y yo le decía que no porque yo no quería causar un problema. Nunca quise que se hiciera público pero Rosie siendo la albacea, ella tenía una responsabilidad de dar una contabilidad anualmente. Nunca se nos dio. Los niños nunca preguntaron nada, ellos confiaron", relató. Cuando su hermano Johnny cumplió 20 años, Chiquis lo ayudó a encontrar un abogado. "Lo apoyé en eso como su hermana y porque yo también tenía preguntas", admite.

Abre su corazón

Chiquis dice que no siente que le deben una disculpa a su tía Rosie Rivera, quien recién abandonó su cargo de CEO de Jenni Rivera Enterprises, responsabilidad ahora asumida por su hija Jacqie Rivera. "Johnny nada más quería saber cuánto dinero había dejado mi mamá", dice Chiquis. Lo que querían saber con esta contabilidad es cuánto dinero había dejado Jenni Rivera y cuánto se le pagaba de salario a su tío Juan Rivera, a su tía Rosie Rivera y al esposo de Rosie. "Johnny nunca dijo que Rosie era una ratera", afirmó. "En una cuenta que es la de los niños, el trust de mis hermanos, ahí es donde se hizo la contabilidad. No se hizo en Jenni Rivera Enterprises, en Jenni Rivera Fashion, en ninguno de los negocios, eso es punto y aparte". Sin censura

"Los números estuvieron un poco raros. Duraron 192 días para entregarnos la contabilidad", añade Chiquis. "Duraron meses y meses para darnos algo que ¿si todo estaba bien porque iba a durar tanto tiempo?... Se nos entregó y sí, al principio hubo unos números que no cuadraban. Había más de un millón de dólares que estábamos como que ¿qué onda, dónde está este dinero? Por fin, sí nos dijeron que eran para los taxes, nos dieron pruebas de eso. Perfecto, pero nunca se nos dio la contabilidad para los negocios".

Drama familiar

"Jacqie estaba estresadísima, Johnny también por todo lo que se estaba diciendo en YouTube y en las redes sociales, los comentarios de las personas", dijo Chiquis sobre cómo este proceso ha afectado a sus hermanos. "Rosie dijo: 'Ok me voy, pero yo quiero $165 mil dólares para irme' que a mí se me hizo raro, se me hizo de muy mal gusto. Todo lo que les estoy diciendo son hechos, no tengo por qué mentir".

Invencible

Chiquis, quien lanzará su nuevo libro Invencible en febrero, revela que la relación con muchos de sus familiares se ha dañado. "Sí me he peleado con mi abuelita, me he peleado con Juan", dijo. "Yo me quería mantener lejos de esto pero me duele por mis hermanos, que ahora dicen que Johnny es un malagradecido, es un huevón. Me duele porque no saben la verdad".

Transparente

"Mi abuelita me dijo a mí personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión ya hemos cag*&do el legado de mi mamá", dijo sobre Doña Rosa Rivera. "Yo conozco a mis hermanos. No es el dinero, no es el poder. No queríamos ni el poder ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios...Yo estoy muy orgullosa de mis hermanos, trabajan todos".

"Lo justo es justo"

"No quiero afectar la imagen de Rosie, de Juan, pero lo justo es justo. Es la primera y la ultima vez que yo hablo de esto", aseguró. "Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie y Rosie lo sabía. Rosie se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Rosie pagó el dinero. Creo que fueron como 80 mil dólares que se robaron. Ya Rosie lo pagó todo...Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado...ellos son los de la herencia".

Momento doloroso

"No se le va a dar $165 mil dólares a Rosie, se le va a dar $84 mil dólares. La cantante, empresaria y conductora del podcast Chiquis and Chill y del programa La mejor version de ti con Chiquis asegura que ha aprendido a salir adelante con su propio esfuerzo. Quedamos a la espera de las reacciones del resto de la familia Rivera ante estas declaraciones de Chiquis. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

