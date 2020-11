La noche del 29 de septiembre, Chiquis se fue a la cama llorando sin parar y con un dolor en su corazón. “Estaba sufriendo algo en mi vida personal”, cuenta esta, quien días atrás había dado a conocer a través de sus redes sociales que se separaba de su esposo, el también cantante Lorenzo Méndez. “Se me habían olvidado las nominaciones [a los Latin Grammy] por todo lo que estaba pasando”.

Una llamada de su amiga y asistente se las recordó. “Me dijo que estaba nominada. En ese momento [brinqué] de la cama, [salté], lloré”, recuerda la cantante cuyo CD Playlist (Universal Latin Music) fue nominado como mejor álbum de música banda. “Me había dormido triste y me desperté llorando pero de alegría”.

Esa nominación, su familia y la oración han hecho que Chiquis vea una luz al final del túnel en este momento de su vida. “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, dice la mexicoamericana de 35 años de Méndez. “Ha sido muy difícil que uno tenga que pasar por un divorcio y hacerlo delante del mundo —y luego con las críticas y todo, ¡imagínate!”. Y agrega: “Estoy tranquila porque sé quien soy y sé lo que hice en esa relación”.

Image zoom Credit: Francis Bertrand

Justo por eso, Chiquis lanza una nueva versión cumbia y trap de “Me vale”, canción que fue interpretada por el grupo Maná en los años 90. “Con todo lo que está pasando en el mundo, es la canción perfecta [para decir:] 'No me importa lo que esté pasando, voy a vivir mi vida como quiero'”, dice la también empresaria que tiene su propia línea de maquillaje, Be Flawless, y este año publicó su libro Chiquis Keto (Atria Español). “La verdad me siento muy bien. Estoy abierta al amor pero ahorita es muy importante sanar ciertas heridas”.

Y corregir errores que la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera asegura no volverá a cometer. “Ignoré muchísimas alertas. Tengo que tener un poquito más de cuidado, guardarme un poquito más. Ser un poco más astuta y no darlo todo tan rápido”, confiesa la jueza del programa Tengo talento, mucho talento (Estrella TV), quien asegura fue “muy buena esposa” pero no regresará con Méndez, así lo extrañe y a la hija de este, Victoria, también. “Te lo digo con el corazón en la mano y me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”.

Lo único que importa para ella es el futuro. "Le deseo [a Lorenzo] todo lo mejor. Todos lo días pido por él, le digo a Dios que lo ilumine", dice llorando Chiquis. “Ahí viene el 2021 y vamos con todo”.

De sus propósitos para el 2021, su divorcio y su nueva canción que promete dar alegría a todo aquel que la escuche, Chiquis habló largo y tendido.

¿Cómo te trató este año?

Ahorita en este momento me siento muy bien. Ha sido un año pesadísimo emocionalmente, mentalmente para todos. Parejitos nos ha afectado todo lo que está pasando por el mundo. En lo personal he pasado por momentos muy difíciles este año, pero en mi carrera me han pasado cosas muy buenas. Obviamente sí me afectó [la pandemia]. No hay conciertos. Pero la verdad me ha dado mucho tiempo para escribir, saqué un disco durante este tiempo, estamos nominados a un Latin Grammy.

De hecho, en tu carrera como cantante ya eres solo Chiquis; no llevas el Rivera...

Quiero que la gente me conozca por Chiquis, no nada más por mi apellido, no nada más por lo que han escuchado. No es que no esté orgullosa de mi familia —porque la verdad es una familia muy trabajadora, talentosa— pero sí quiero que me vean como Chiquis. No quiero que suene mal, amo a mi familia. Quiero mucho a mi familia y respeto todo lo que han logrado. Pero quiero hacer mi propio camino.

Cuando te enteraste de tu nominación lo compartirse con tus seguidores en las redes con lágrimas.

Sí, lloré y lloré cuando me di cuenta [de la nominación] del Latin Grammy porque en esos momentos estaba sufriendo algo en mi vida personal y para mí era como [si] Dios me [estuviera] dando una bendición. Creo que todos los artistas es lo que más deseamos, ser nominados o ganarnos un Latin Grammy.

Mi asistente, que es mi amiga desde hace siete años, me marcó. A mí no me gusta ver el teléfono, los textos, nada de eso, antes de hacer mis oraciones por la mañana. Pero vi tantos mensajes que me dijo: 'Por favor llámame ya que es una emergencia'. Y me dijo que estaba nominada. A mí se me habían olvidado las nominaciones por todo lo que estaba pasando. En ese momento [brinqué] de la cama, [salté], lloré.

Me había dormido llorando esa noche porque me había dormido triste y pasando ciertas cosas y me desperté llorando pero de alegría.

Siempre digo que cuando una pasa momentos difíciles, con algo malo viene algo mucho mejor, algo bueno. Es un balance.

¿Cuál es la rutina que tienes al levantarte? Ahora estás orando mucho.

Desde mayo empecé a hacer esto. Hago mi cama, me tomo un vaso de agua y me pongo a hacer mis oraciones. Antes de ver los correos, de contestar un mensaje de texto es muy importante conectarme con esa presencia divina antes de comenzar el día.

Eso me ha cambiado la vida completamente; lo empecé a hacer en mayo. Lo hacía [antes], pero no tanto.

Image zoom Credit: Cortesía

¿Por qué lo empezaste a hacer en mayo?

Porque cuando empecé a tener problemas muy fuertes algo cambió dentro de mí. Siempre he sido una mujer de oración, una mujer de fe, pero estaba pasando por momentos muy difíciles; tenía que [tomar] una decisión muy difícil. Y no iba a hacer un decisión sin hablar con Dios y decirle que se haga su voluntad. Leí eso en un libro que se llama Super Attractor y desde entonces empecé a hacer eso y la verdad me ha cambiado la vida. Me siento más realizada en todos los aspectos.

Tan bien estás que hiciste una nueva versión de la canción “Me vale” que otrora cantó Maná y en el video aparecen contigo Victoria La Mala, Helen Ochoa y Larry Hernández...

Hay cambios, pero superchiquitos. Le cambié poquito, pero respeté la letra. La canción está perfecta como es. Amo esa canción. A mi papá le encanta Maná y escuchaba la música de Maná. Y con todo lo que está pasando en el mundo, especialmente este año que ha sido pesado para todos, es la canción perfecta [para decir:] 'No me importa lo que esté pasando, voy a vivir mi vida como quiero'. Es una canción que necesitamos para terminar este año tan pesado y decir: 'OK, ahí viene el 2021 y vamos con todo'.

La canción va a ser muy Janney, que es mi nombre, con el que nací y me dio mi mamá. Quise hacer algo muy diferente. Es un riesgo, pero soy una mujer que me gusta tomar riesgos. Creo que le va a gustar mucho a la gente.

Image zoom Credit: Francis Bertrand

Estás atravesando por un proceso de divorcio, ¿cómo estás?

La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza. Veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega porque estuvo fuera de mis manos. Pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí.

Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso. La verdad me siento muy bien y yo sé que Dios tiene algo muy grande para mí —y no estoy cerrada en cuestión de amor. Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma.

¿Estas soltera?

Estoy abierta al amor pero, sí, estoy soltera. Ahorita es muy importante sanar ciertas heridas. Mucha gente, hombres, me han buscado. Pero soy muy honesta y digo: '¿Sabes qué? Ahorita necesito darme un tiempecito, tengo que amarme a mí misma, tengo muchísimas cosas que quiero sanar y quiero mejorar'. Quiero ser una mejor versión de mí misma antes de involucrarme con alguien más. Ahorita sí estoy soltera.

Hay amor pero ¿no hay vuelta atrás con Lorenzo, verdad?

Te lo digo con el corazón en la mano y me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás.

En una entrevista Lorenzo dijo que lo complicado fue lidiar con sus adicciones y que a él le gustaría que siguieras en contacto con su hija Victoria. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti?

De hecho, la extraño. Quiero mucho a esa niña. Eso para mí ha sido muy difícil. El estar pasando momentos como estos, en las elecciones y todo, y no tener a mi esposo a mi lado, eso también me afecta. Yo estoy en una edad en la que ya estoy lista para estar con mi compañero de vida, así que ahorita me agarro más de la mano de Dios.

Image zoom Credit: Francis Bertrand

Lo más difícil es que esto que [era] algo tan privado y algo tan sagrado —que para mí era tan bonito— que todo esté expuesto, que él haya dado una entrevista. Eso sí me dolió mucho porque dije: 'Espérame, yo no quise hablar por respeto de muchas cosas'. Eso sí me dolió muchísimo. Y esto no lo he dicho en ningún otro lado, pero sí me caló y dije: '¿Qué está pasando?'. Tanto que [yo] quería guardar nuestra relación que es tan privada, tan hermosa para mí. Es algo entre dos personas. Ha sido muy difícil que uno tenga que pasar por un divorcio y hacerlo delante del mundo —y luego con las críticas y todo, ¡imagínate!

Pero estoy tranquila porque sé quien soy y sé lo que hice en esa relación.

Hablando de críticas, ¿cómo has evadido esos dardos?

La verdad es triste, pero sé que es parte de esto. Estoy muy curtida en ese aspecto. No sé qué será, pero me critican todo. No sé si es algo bueno o malo, pero ya lo tomo como parte de esto. No soy la primera, ni la última [persona que pasa por algo así].

Por eso me gustó grabar “Me vale”, porque en el video musical van a ver eso: cantantes e influencers que también las han criticado, y también son parte de esto.

No acepto esas críticas. No las acepto en mi corazón porque no me conocen; vienen de gente que ni me conocen. [Son de personas] que no se han sentado conmigo ni cinco minutos en mi vida.

Eso es lo que me da tranquilidad. Mi familia y mis amistades saben la realidad de las cosas; ya [afuera] de ahí ni modo.

Image zoom Credit: @beflawlessskin

¿Qué cambiarías de ti en tu próxima relación?

Creo que ignoré muchísimas alertas. Soy una persona que quiero ser más cautelosa pero también lo doy todo muy rápido. Quiero cambiar eso, quiero guardarme un poquito más. Soy una persona que me gusta amar y ser amada, pero tengo que tener un poquito más de cuidado, guardarme un poquito más. Tengo muchas cosas que tengo que sanar. Tengo que estar emocionalmente bien, sana, para no afectar a la otra persona. Ser un poco más astuta y no darlo todo tan rápido.

¿Qué le deseas a Lorenzo?

Le deseo lo mejor, todo lo mejor. Todos lo días pido por él, le digo a Dios que lo ilumine. Le mando amor y mucha luz todas las mañanas [Llora]. Le deseo lo mejor, que sea feliz. Le deseo lo mejor en su carrera; yo le deseaba a él lo que yo quería para mí.

Es una persona que fue y sigue siendo muy importante en mi vida y, pues, le deseo lo mejor, corazón.

¿Cómo están tus hermanos?

Los veo muy bien. Veo [a] mi Johnny que tiene 19 años, que vive conmigo, muy bien. [Es] muy inteligente, muy fuerte. A todos mis hermanos este año nos ha ayudado mucho [a] crecer. Antes estábamos tan unidos que ahorita con la pandemia nos ayudó a madurar y a ser más independientes. Los veo mucho más fuertes a todos. Mi abuelita está muy bien, paso tiempo con ella. Gracias a Dios todos muy bien.

Image zoom Credit: JC Olivera/WireImage

¿Qué harán el fin de año?