Chiquis habla de crisis de salud por la que estuvo en cama varios días La cantante Chiquis habla de una crisis de salud por la que estuvo unos días en cama. Mira lo que reveló sobre la enfermedad que la asechó durante sus vacaciones románticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis habló de una enfermedad que la tuvo en cama unos días. La cantante de raíces mexicanas reveló que durante sus vacaciones a La Paz, México —donde pasó unos días relajada con su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez— se enfermó. La artista de 37 años sintió dolor en el cuerpo, y dolor de garganta y tuvo que quedarse en cama reposando. "Dije: 'no, vete de aquí Satanás'", contó sobre lo que la ayudó a recuperarse. "Gracias a Dios ya me siento mejor", asegura. La primogénita de Jenni Rivera recordó esta crisis de salud. "Estuve en la cama mal, me dolía el cuerpo, la garganta", reveló en sus redes sociales. Tomarse unos antibióticos también la ayudaron a superar esta enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Credit: (Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision) Hace unas horas, la intérprete de "Porque soy abeja reina", compartió un video en Instagram comiendo tacos y de muy buen humor. Al parecer, la estrella —que recibió cinco nominaciones a Premio Lo Nuestro— ha recuperado su energía.

