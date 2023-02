Chiquis felicita a Johnny en su cumpleaños con un peculiar mensaje ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería chiquis mensaje cumpleanos hermano johnny Credit: Chiquis IG La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis, compartió una serie de fotografías para conmemorar el cumpleaños número 22 de su hermano Johnny. Empezar galería Chiquis La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis, compartió una serie de fotografías para conmemorar el cumpleaños número 22 de su hermano Johnny. "Nunca voy a olvidar el día en que mami te puso en mis brazos y me dijo 'Toma a tu hijo. Mami tiene que regresar al trabajo y tú tienes que encargarte de todo [en la casa]'. Tenías apenas seis meses de edad. Aquel día cambió mi vida para siempre, lo cambió para bien. Hoy cumples 22 años y no puedo dejar de expresar lo orgullosa que estoy de ti". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra De La Fuente Laura Bozzo no perdió la oportunidad de desearle un feliz cumpleaños a su hija Alejandra De La Fuente. "Feliz cumpleaños. Me parece mentira aún recuerdo cuando me dijeron que estaba embarazada de ti no lo podía creer. Me estaba cuidando pero Dios me tenía esta sorpresa que cambió totalmente mi vida. Te agradezco porque en las buenas y en las malas nunca me dejaste ni un solo instante. Sacrificaste muchas cosas por ser yo siempre tu prioridad. Hoy le doy muchas gracias a Dios por este regalo que me da fuerzas para luchar en mis peores momentos. Bendiciones y lo mejor del mundo para ti". 2 de 6 Ver Todo Francisca "Gennaro ama las mañana de los sábados y domingos porque papá y mamá están con él todo el día. Su parte favorita es cuando hacemos ejercicios, porque él puede correr, jugar y pretender que también hace sus ejercicios. ¡Es muy chistoso!", escribió la presentadora dominicana en esta linda postal familiar. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Kendall Jenner La modelo de 27 años cautivó las redes sociales con estas sexy imágenes que compartió en Instagram. Kendall Jenner acompañó las fotos con el mensaje: "31 horas". 4 de 6 Ver Todo Itatí Cantoral La actriz mexicana de 47 años, Itatí Cantoral, acompañó estas candentes fotografías con un poderoso mensaje de Gabriel Mistral. "Soy mujer, y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador de piel suave y corazón guerrero". 5 de 6 Ver Todo Eva Longoria La productora y actriz de 47 años, Eva Longoria, presumió de su tonificada figura. "¿Alguien más está listo para el verano?. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

