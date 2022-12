La carta abierta de Chiquis a su madre Jenni Rivera en el 10 aniversario de su muerte "¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?". La artista se rompe y descubre todos sus sentimientos en un escrito conmovedor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un 9 de diciembre de hace 10 años, una de las voces más queridas y aplaudidas de la música latina se apagaba repentinamente. Un accidente en avión acababa con la vida de la siempre recordada Jenni Rivera. Con motivo del décimo aniversario de su muerte, su hija Chiquis le ha escrito una carta abierta donde le expresa el dolor, la tristeza y la impotencia que todavía siente al saber que no está. Rota por dentro y sin poder dormir, la cantante no dudó en sacar todo lo que lleva en su interior, sin filtros ni adornos. Unas verdades que toda duelen "incluso más". "3.650 días sin ti. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?", arrancó su escrito. Chiquis Jenni Rivera Chiquis escribe carta a su madre Jenni Rivera | Credit: (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images for The Latin Recording Academy ) En vísperas al día más triste de su vida, Chiquis quiso compartir con el mundo el sufrimiento que todavía habita en su corazón. "Es la 1:41am PST… y hoy se cumplen 10 años, a esta misma hora tú estabas volando y yo estaba en Las Vegas echándote de menos. Te sentí... y nunca olvidaré el dolor que sintió mi corazón esa noche. Es similar a lo que estoy sintiendo ahora, porque aunque son 10 años, pesa incluso más saber que he vivido 10 años sin ti, duele. Te echo locamente de menos y creo que eso no va a cambiar. Te necesito, mamá. Necesito tu guía, tus abrazos, tu ayuda", escribió con notable tristeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que acompañan a una entrañable foto de ella y sus hermanos de niños con su progenitora, cuando corrían tiempos de unión. Daba igual lo que pasara porque estaban juntos y eso podía con todo lo demás. Chiquis continuó su emotiva carta pidiendo ayuda a Dios para seguir dándole fuerza tanto a ella como a sus hermanos para sobrellevar esta ausencia. Además, prometió a su madre que seguiría siendo la protectora de sus hermanos como ella hubiese querido que hiciera. "Hoy te celebro, tu graduación a una mejor vida, a la mujer que fuiste, eres y seguirás siendo en este mundo. Qué honor haber sido tu primera hija. Gracias. Vuela alto, vuela libre, Vuela, mi Paloma Blanca", concluyó en honor a su recuerdo. Además de Chiquis, los fans, amigos y otros hijos de Jenni, como Jacqie Rivera, publicaron emotivos mensajes, videos y dedicatorias resaltando su figura no solo como artista, sino también como madre y ser humano.

