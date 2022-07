¡Chiquis ya es una mujer completamente libre! Al fin se divorció de Lorenzo Méndez Si bien pusieron fin a su relación de pareja en 2020, no es hasta ahora que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están oficialmente divorciados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lorenzo Mendez y Chiquis Rivera Lorenzo Mendez y Chiquis Rivera | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Si bien fue en 2020 que pusieron fin a su relación de pareja, Chiquis Rivera no veía el día en que finalmente estuviera legalmente divorciada de Lorenzo Méndez. Ahora que ya ha entregado su corazón a otra persona y que está cosechando increíbles triunfos profesionales, se ha conocido que la hija de Jenny Rivera por fin es soltera ante la ley. Así lo reveló el portal ahoramismo.com, que tuvo acceso a documentos que indican que la expareja se divorció el pasado 13 de junio. Lorenzo Mendez y Chiquis Rivera Credit: Mezcalent.com La web atribuye a la "persistencia" y "talento" de la abogada de Chiquis, Nina H. Gohari, que finalmente se lograra emitir la disolución del matrimonio vía la figura del no-fault, por la que ninguna de las partes tiene que admitir culpabilidad legal alguna. También asegura que el proceso de divorcio se alargó debido a que Méndez se demoró mucho en responder a las solicitudes que le hiciera la Corte, entre las que están la entrega de sus documentos financieros. En una entrevista exclusiva con People en Español el pasado febrero, la cantante dijo que no veía el día de finalizar su divorcio, que había sido solicitado en corte el 19 de octubre de 2020. Lorenzo Mendez and Chiquis Rivera Credit: Mezcalent.com "Ya estoy como que ya, yo ya quiero terminar con eso. Ya entregué todo lo mío, el papeleo que piden y él, pues, no. No sé si su abogado no está comunicándose con él. No he hablado con él en mucho tiempo, así que nada más estoy esperando que él haga su parte, porque él no ha entregado ciertas cosas y eso es lo que ha tardado este proceso más de lo que yo he querido. Pero tengo mucha fe que ya va a terminar esto pronto", aseguró. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En su recién publicado libro Invencible, Chiquis hizo muchas confesiones íntimas, entre ellas que había sido víctima de violencia por parte de su exmarido. "Por eso lo escribí porque para mí me ayuda, escribirlo y dejarlo. Le quiero pedir a las personas que se tomen el tiempo de leer el libro y a partir de eso van a poder aprender muchas cosas y no ignorar las banderas rojas", dijo a People en Español.

