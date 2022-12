Chiquis pide unión para ella y sus hermanos en el 2023 ¡Mira sus declaraciones! Chiquis cuenta sus bendiciones en el 2022 y comparte sus deseos para el próximo año. Mira lo que anhela el corazón de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis disfrutó unas románticas vacaciones con su novio Emilio Sánchez y tuvo un 2022 lleno de éxitos. La cantante parece estar viviendo una etapa de plenitud, pero hay algo que aún añora su corazón para el próximo año. "Yo lo que más deseo en el 2023 es más que nada unión con mis hermanos siempre, que siga así, que siga el legado de mi madre", dijo a Telemundo. El próximo año quiere lanzar nueva música, tener otro disco que llegue al corazón de sus fanáticos, y una "gira exitosa en México y Estados Unidos". La artista y empresaria de 37 años dice que tiene rituales para atraer la buena energía. "Hago diferentes rituales para fin de año. Este año voy a hacer un baño con sal del mar", dijo la hija de Jenni Rivera. También enciende una vela blanca, una vela roja y una amarilla, y pide sus deseos mientras se come sus 12 uvas a la medianoche. "Siempre le doy gracias a Dios, escribo todo lo que quiero para el siguiente año, le doy gracias al 2022", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Credit: (Christopher Polk/Variety via Getty Images) Chiquis agracece la "madurez" y "amor" que trajo el 2022. Esta Navidad la celebró con su novio Emilio Sánchez, sus hermanos Jenicka, Jacqie, Johnny, y Michael, y sus sobrinos, todos vestidos con pijamas festivos y compartiendo en casa. ¡Felicidades!

