Chiquis desafiante tras polémico video: “Tengo los suficientes ovarios para lidiar con las adversidades" La hija de Jenni Rivera asegura que pudo haber comprado las comprometidas imágenes con Mr. Tempo, pero no quiso. “Estas son las consecuencias de no hacerle caso a mi sexto sentido”. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera fue asaltada al llegar al aeropuerto de Los Ángeles por infinidad de reporteros, después de que su polémico video besando a su nuevo socio, el empresario Jorge Cueva, viera la luz ayer. Visiblemente nerviosa y aguantándose las lágrimas, la hija de Jenni Rivera se enfrentó a la situación lo mejor que pudo dadas las circunstancias y en vez de pasar de largo, franca y honesta habló frente a las cámaras y aseguró que nunca le fue infiel a su ex y que estaba muy dolida con la situación, además de aclarar que ya había interpuesto la demanda de divorcio. Image zoom IG Chiquis Rivera “No se vale que quieran voltear las cosas”, dijo con la voz entrecortada. También aseguró que Lorenzo Méndez no tiene su nuevo número de teléfono y se comunican por mail: el último lo recibió ayer. “Le dije que no tenía que explicarle nada a él”, porque ya estaban separados. Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera “No hay relación todavía, nos estamos conociendo”, confesó acerca de Mr. Tempo. Image zoom IG Chiquis IG Jorge Cueva Más tranquila apareció en sus stories para agradecer con el corazón en la mano el apoyo incondicional de sus fans: “Quería tomar este momento para agradecer a mis fans reales”, dijo conmovida. “A la gente que está ahí, que a pesar de todo lo que han escuchado, se está diciendo, ahí están apoyándome y amándome, sin criticar, calladitos, yo creo que eso es un fan real, no la gente que es rápido para voltearse, esos nunca fueron fans”, aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de asegurar que estaba pasando por unos meses muy “pesados”, añadió una imagen de la canción que sonaba en su auto, La Primera Piedra de Jenni Rivera, y cantó con ella una de sus frases: Image zoom Instagram/@chiquisoficial “Las veces que me he tropezado son las mismas que me he levantado y es la forma en que yo sé vivir… Una milla tan solo les pido que recorran por este camino para comprender porque soy como soy… Y aquel que esté libre de pecado, Y aquel que jamás se ha equivocado Que venga y se pare en donde yo estoy…” En su red de Twitter, la famosa cantante continuó hablando acerca del duro momento que está viviendo. Image zoom Instagram/chiquisoficial “¿Sabían algo? Me dieron la opción de comprar las fotos pero dije que no. ¿Para qué? A mí me enseñaron a afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme”, explicó puesto que no tenía nada que esconder. “Obvio, esto no es lo que quería, ni esperaba… Pero estas son las consecuencias de no hacerle caso a mi sexto sentido”, confesó. “Ahora no hay de otra. Tenemos que echarle padelante con fe… El plan de Dios es perfecto y lo que tiene que pasar, va a pasar”. Image zoom Twitter Chiquis Rivera “Gracias a Dios tengo los suficientes ovarios para lidiar con las adversidades, ataques y críticas. Mucha gente no puede, pero yo con Dios lo puedo todo”, dijo para zanjar la cuestión. Duros momentos para Lorenzo Méndez y Chiquis, quienes también han asegurado en numerosas ocasiones cuánto se quieren todavía… ¿Quién dijo que el amor era fácil? El tiempo dirá si Jorge Cueva es una nube pasajera en la vida de la cantante o llegó para quedarse.

