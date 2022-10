Así celebró Chiquis a su hermana Jenicka en su cumpleaños 25 ¡Los detalles de su fiesta! Jenicka, la hija menor de Jenni Rivera, cumplió 25 años rodeada de amor. ¡Mira las imágenes de su fiesta! En su podcast, Chiquis cuenta cómo obtuvo la custodia de sus hermanos menores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennicka López cumplió 25 años rodeada de seres queridos en tremenda parranda. "El cumple de mi princesa Jenicka López fue una película!", escribió su hermana Chiquis en Instagram junto a un video de la fiesta. "Nada me hace más feliz que ver la gente que amo feliz y sintiéndose bien", añadió la cantante y empresaria. "¡A todos los que asistieron para celebrar la vida de mi hermana, gracias! La hicieron sentir amada". La fiesta estuvo decorada con globos, arreglos florales, un número 25 iluminado, y fotos de Jenicka a lo largo de su vida, desde su niñez hasta hoy. Los invitados bailaron con música de un DJ que tocó éxitos de Bad Bunny, entre otros temas. El pastel tenía un moderno diseño blanco y negro adornado con rosas rosadas. Jaqie, Johnny y Michael —los otros hermanos de la cumpleañera— también estuvieron presentes. Chiquis Credit: Instagram/ @Chiquis La hija menor de Jenni Rivera brilla como modelo, empresaria e influencer. Jenicka López es creadora de la línea de ropa y accesorios Overcomfort, y está por lanzar un podcast con el mismo nombre de su marca. La joven celebra el amor propio en su Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, y triunfa como modelo plus size, haciendo campañas para marcas como Fashion Nova. Jenicka compartió un video en Instagram con un sensual vestido de lentejuelas negras con el mensaje: "me siento de 25". En su podcast Chiquis and Chill, Chiquis cuenta cómo obtuvo la custodia de sus hermanos menores, Jenicka y Johnny. "Cuando yo vi que la persona que era la guardiana era Rosie, yo me sentí tan confundida", dice sobre su tía Rosie Rivera. "Dije: '¿qué?'. No hay nadie en este mundo que va a cuidar a esos niños como yo. Mi mamá y yo hicimos un gran trabajo con estos niños. Eso me hace sentir muy orgullosa", dice Chiquis, quien releva quien siempre cuidó a sus hermanos menores desde que era una niña. Tenía unos 10 años cuando empezó a cocinar para sus hermanos, dice la cantante. Su madre, Jenni Rivera, era madre soltera y tenía que salir a trabajar para mantenerlos, por lo que Chiquis quedaba a cargo del cuidado de sus hermanos. "No tenía opción", dice en su podcast. Tras morir la Diva de la Banda, Chiquis pidió la custodia de sus hermanos y la obtuvo. Hace 8 años, un juez le dio a la cantante, de hoy 37 años, la custodia de Jenicka, que tenía 17 años en aquel entonces, y de Johnny, quien tenía 13, reveló ella en un post de Instagram. "Yo no necesitaba un pedazo de papel para saber en mi corazón lo que mi mamá hubiese querido", expresó en este post la primogénita de Jenni Rivera.

