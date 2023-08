Chiquis alerta a sus seguidores de lo que está sucediendo con su imagen en redes "No iba a hablar sobre el tema porque sentía que no era necesario, pero ahora ya se están pasando de lanza", denunció este miércoles la hija de Jenni Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera Chiquis | Credit: Mezcalent Chiquis atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, tanto en el terreno personal como en el profesional, donde no ha dejado de cosechar éxitos. "Estoy en un momento muy bonito de mi carrera, me siento segura, contenta, capaz, siento que he perdido el miedo en muchos aspectos", contaba en una reciente entrevista con People en Español. La hija de Jenni Rivera, quien se comprometió en mayo con su novio Emilio Sánchez, ha experimentado en el último año una notable pérdida de peso que la ha llevado a lucir una delgada y estilizada figura que no duda en presumir a través de las redes sociales. Pero hay algo que le preocupa y mucho a Chiquis. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent La artista denunció este jueves desde su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 6 millones de seguidores, que su imagen está siendo usada en las redes sociales para estafar a la gente. "No iba a hablar sobre el tema porque sentía que no era necesario, pero ahora ya se están pasando de lanza", reconoció la intérprete de éxitos como 'Paloma Blanca' y 'Porque soy abeja reina'. "No sé si han visto pero en Facebook, y me [lo] han mandado muchas personas, publicaciones de unas gomitas o pastillas que según yo usé para bajar de peso, pero es completamente falso", alertó Chiquis. "Nunca en mi vida he usado esas pastillas para bajar de peso, ni las conozco ni sé de dónde vienen. Así que por favor no se dejen engañar". "Yo ya les he dicho en mi pódcast cómo bajé de peso, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a seguir haciendo. No me tomé ni unas gomitas, ni unas pastillas…", dejó claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista compartió que pensó en tomar acción legal, "pero dije 'mucha energía, mucho tiempo'. Pero sí les quería dejar saber a ustedes, mi gente, que por favor no se dejen engañar con estas publicaciones que son completamente falsas".

