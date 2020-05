¡Chiquinquirá Delgado ya se casó con Jorge Ramos! Chiquinquirá Delgado rompe el silencio y por fin habla sobre el enlace nupcial que realizó con el periodista Jorge Ramos; incluso, reveló detalles al respecto. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace nueve años, Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos mantienen una sólida relación sentimental; así, cuando la conductora entrevistó al periodista, hace unos días, hablaron sobre el matrimonio. Si bien, el comunicador aseguró que no pensaba casarse nuevamente, parece que esa información no es del todo cierta porque la pareja ya lo hizo cuando estuvieron de viaje por la India. RELACIONADO: Hija de Chiquinquirá Delgado ¡participará en telenovela de Telemundo! Image zoom Los enamorados contrajeron nupcias de manera simbólica a través de un ritual que realizaron en dicho país; además, luego del enlace, cuando estaban de paseo por París, el también escritor le entregó a la presentadora del reality Mira quién baila un anillo. Fue ella, quien lo reveló durante una entrevista que realizó con Luz María Doria en el programa digital Charlas con Luz… Ma, donde incluso mostró una fotografía del magno y esperado evento. Image zoom Raymond Hall/GC Images Pero ese evento fue hace algún tiempo, porque cuando la conductora estuvo en la emisión Despierta América, el 4 de septiembre 2014, lo dejó entrever durante la conversación con las conductoras. “Estoy muy contenta y muy feliz. Cada uno tiene su ritual. Quizá en uno de esos viajes algo pasó…”, mencionó Delgado en aquel momento, ante el festejo de las titulares de la emisión. Image zoom Luz María Doria Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al matrimonio, Jorge Ramos le dijo a Chiquinquirá Delgado, durante la mencionada charla que ambos mantuvieron, las razones por las que no se han casado de manera formal; cabe recordar que cada uno tiene dos matrimonios anteriores en su haber. “Creo que somos dos espíritus muy libres que hemos aprendido lo que no nos ha funcionado a ti y a mí y sabemos lo que sí nos funciona”, advirtió Ramos. “Y creo que esto (su noviazgo) nos funciona maravillosamente, no lo cambiaría por nada”.

