Chiquinquierá Delgado y otras famosas nos muestran cómo celebran a sus madres en este día tan especial La venezolana Chiqui, Alejandra Espinoza y otras bellas mamás nos cuentan cómo celebran a las reinas de la casa y el motor de sus vidas. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dice el refrán que madre no hay más que una. Ella es la que nos protege, cuida y guía en las buenas y en las malas, por eso, en este día tan especial y en honor a ellas, famosos y anónimos las celebran por todo lo alto. En esta larga lista de dedicatorias y agradecimientos a las creadoras de vidas no podía faltar una mamá maravillosa, Chiquinquirá Delgado, para quien el Día de las Madres tiene un significado muy importante. "Es un día perfecto para recordarle a esa persona que te dio la vida lo importante que es en la tuya, celebrarla, agradecerle ese amor incondicional y sin límite, aunque esto es algo que debería hacerse a diario", ha expresado en exclusiva para People en Español. Su madre Deborah es, sin lugar a dudas, su espejo, su orgullo y la mujer más importante de su vida. Image zoom Chiquinquirá Delgado Cortesía de Chiquinquirá Delgado Para ella ser madre es el mejor regalo que le ha podido hacer la vida y la mejor enseñanza de todas. "Me convertí en madre muy joven y mi hija se convirtió en mi motor para salir adelante, gracias a ellas he conocido el amor mas grande que existe, ese que sí es para siempre", sigue emocionada. Con motivo de este día, la conductora presentará un programa donde estas heroínas del día a día son las grandes protagonistas. Personalidades del mundo de la música y la actuación formarán parte de Por ellas, celebrando a las madres, el especial de Univision que les rinde homenaje. Será hoy domingo a las 8PM Este/Pacífico. Rafael Araneda y Alejandra Espinoza le acompañarán en la presentación de este espacio en el que aportarán su nota musical Jesse y Joy, Álex Fernández, Camilo, Sebastián Yatra y Prince Royce, estre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un día de pura celebración donde se honra a la reina de la casa", nos dijo con cariño Espinoza, una madre entregada que abraza este papel con todo el amor e ilusión del mundo. "Mi hijo Matteo ha sido mi más grande maestro y creo que lo más lindo que he aprendido de él es que el amor es nuestro motor más grande, no hay nada que no haría por él o para él", dice con el corazón. Jacky Bracamontes, Karla Martínez, Jennifer Lopez y muchas otras grandes mujeres celebraron a las culpables de que ellas estén aquí entre nosotros a través de tiernos mensajes e imágenes. Ellos, los caballeros, tampoco se quedaron atrás y mostraron su lado más tierno y de niño con ellas, sus grandes amores, la mujer más importante de su existencia. Juan Soler, Alejandro Fernández o J Balvin, entre otros, quisieron honrarlas como solo ellas se merecen. Desde People en Español queremos hacer llegar todo nuestro amor y agradecimiento a todas esas madres coraje que representan el amor más puro de todos. Gracias por ser, por estar y darnos la vida. ¡Feliz día a todas! .

Close Share options

Close View image Chiquinquierá Delgado y otras famosas nos muestran cómo celebran a sus madres en este día tan especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.