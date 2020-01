Las espectaculares vacaciones en familia de Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos en Dubái y las islas Maldivas By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Chiquinquirá Delgado La pareja disfrutó del desierto y la playa con su familia, aunque tuvieron que regresar al trabajo para dar la bienvenida al nuevo año. Empezar galería En Dubái IG/Chiquinquirá Delgado "Viajar, sin importar a donde, te permite descubrir a tu otro yo, ese que la rutina te había ocultado. Me enamoré del desierto, la naturaleza toda para ti y la sensación de libertad al máximo", compartió la modelo y presentadora. 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement De vez en cuando IG/Chiquinquirá Delgado Jorge Ramos suele ser quien le tome las fotos a su novia cuando están de vacaciones, pero en esta ocasión la venezolana logró que el periodista posara. 2 de 12 Applications Ver Todo Las mil y una noches IG/Chiquinquirá Delgado La presentadora pareció vivir un cuento en este viaje. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement En la cima IG/Jorge Ramos "Desde el edificio más alto del mundo en Dubái", compartió el periodista mexicano desde lo más alto del Burj Khalifa. 4 de 12 Applications Ver Todo Reflejo IG/Chiquinquirá Delgado "Mi vértigo a prueba", admitió la venezolana. 5 de 12 Applications Ver Todo Su luz IG/Chiquinquirá Delgado "Si tú me dices ven, lo dejo todo", dijo la presentadora, acompañada de su hija menor, Carlota. 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Navidad en el agua IG/Chiquinquirá Delgado "Mamá, tu crees que Santa llegue hasta aquí?", compartió la modelo de la conversación con su pequeña. 7 de 12 Applications Ver Todo Obsequio IG/Chiquinquirá Delgado "Atardecer: regalos de navidad por los que vale la pena correr", dijo. 8 de 12 Applications Ver Todo Todas juntas IG/Chiquinquirá Delgado Además de estar de vacaciones con su pareja, Chiquinquirá Delgado también pudo pasar tiempo con sus hijas Marielena y Carlota. 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus regalos IG/Chiquinquirá Delgado "Todo lo que realmente importa", expresó la venezolana. 10 de 12 Applications Ver Todo Una tradición IG/Paola Ramos "Cada Navidad, durante el tiempo que ha podido, mi papá nos llevó a mi hermano y a mí a un viaje. Es el regalo de su vida para nosotros, dice. para que exploremos rincones del mundo a los que no podía ir cuando crecía en México o cuando tenía nuestra edad, dice. Para que podamos ver tanto como sea posible. Esta vez, vimos tonos de azul que ni siquiera sabía que existían", contó Paola Ramos, junto a su padre y su hermano Nicolás. 11 de 12 Applications Ver Todo De vuelta al trabajo IG/Chiquinquirá Delgado "Congelada y aún no he salido de mi habitación", compartió Delgado, ya en Nueva York para despedir el año trabajando. 12 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

