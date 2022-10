Chiquinquirá Delgado sorprende con su nuevo trabajo lejos de la televisión La co-presentadora de Mira Quién Baila compartió entusiasmada su nuevo emprendimiento totalmente alejado de la pantalla chica que le llena de ilusión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la cara femenina en la conducción de Mira Quién Baila, el show dominical que ameniza cada fin de semana al público con las coreografías de los valientes famosos que se atreven con todo. Sin embargo, Chiquinquirá Delgado no se conforma y ha demostrado tener grandes sueños e ilusiones más allá de la pantalla chica. En estos momentos está cumpliendo uno de los más importantes. Un proyecto profesional que nada tiene que ver con la televisión y que acaba de compartir de lo más emocionada con sus seguidores en las redes. "Emocionadas de compartir con todos, un nuevo reto, un nuevo proyecto que me tiene feliz. ¡Mujeres que construyen!", adelantó en un video. Chiqui Delgado Chiqui Delgado | Credit: Mezcalent En este en vivo que dejó colgado en su perfil de Instagram contó, junto a su colega y compañera en esta gran aventura, Lourdes Loubriel, lo que se traen entre manos. "Queríamos compartir con ustedes de esta nueva aventura, no suelo conectarme mucho por aquí, pero esta era una noticia que les quería contar", comenzó Chiqui de lo más entusiasmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frente a la puerta de una casa en plena construcción y remodelación, explicaron con detalle de qué se trata esta nueva ilusión. "Esta es la primera casa que acabamos de hacer, que está en construcción. Es como un sueño hecho realidad", expresó Lourdes. Este dúo de mujeres emprendedoras y valientes han unidos sus talentos para emprender su proyecto encargado de crear nuevas construcciones y desarrollar su diseño de interiores. Pero no uno cualquiera, sino uno en el que los números y cada detalle del espacio a construir esté lleno de sentido, significado y la mejor de las energías. "Ustedes no saben lo importante que es a la hora de decidir dónde vamos a vivir, los números, la dirección, el lugar donde está ubicada", dice Chiqui. Se trata de un proyecto que incluye no solo diseñar y remodelar casas, sino también comprar y venderlas. La idea que empezó hace unos meses entre estas dos mujeres presentadas por la comunicadora Érika de la Vega, ya se ha materializado y han querido hacer partícipes a sus seguidores. Un ejemplo de que con ganas, esfuerzo, disciplina y pasión, todo es posible.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquinquirá Delgado sorprende con su nuevo trabajo lejos de la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.