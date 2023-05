Así celebró Chiquinquirá con Jorge Ramos los 30 años de su hija Marielena La actriz Marielena Dávila, hija de Chiquinquira Delgado y Guillermo Dávila, cumplió 30 años. Así la celebraron su madre y su padrastro Jorge Ramos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marielena Dávila cumplió 30 años rodeada de amor. La actriz fue celebrada por su mamá, la presentadora y diseñadora venezolana Chiquinquira Delgado, y por su padrastro, el presentador mexicano Jorge Ramos. "Feliz cumple a una muñequita que me enseñó a ser mamá. ¡Que siempre te acompañe la salud y la alegría! Te amo infinito", escribió en Instagram Delgado junto a fotos de ambas. La presentadora también publicó en sus Instagram Stories un video celebrando en casa con su pareja Jorge Ramos y otros familiares y amigos, cantándole happy birthday a Marielena. En el video, vemos cómo Ramos prende las velitas de uno de los tres pasteles. Chiquinquira Delgado Jorge Ramos Credit: (John Parra/Getty Images) "A mí me encanta la versión Venezuela aunque digan que es la más larga del mundo", bromeó Delgado sobre la canción con la que celebran los cumpleaños en su país. La sonrisa de Marielena vale oro y su felicidad al ser celebrada por sus seres queridos es contagiosa. Marielena Davila Credit: (John Parra/Getty Images) La actriz e influencer ha comenzado esta nueva década de su vida con la mejor energía. ¡Felicidades!

