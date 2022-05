Exclusiva: Chiquinquirá Delgado habla de sus hijas, su vida junto a Jorge Ramos y sus planes este año Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquinquira Delgado Credit: Instagram/ Chiquinquira Delgado Sus hijas, Marielena Dávila, de 30 años, y Carlota, de 11, son la mayor fuente de fuerza e inspiración para Chiquinquirá Delgado. La presentadora, actriz, empresaria y modelo venezolana habló con People en Español sobre su rol de mamá, su vida junto al presentador Jorge Ramos y sus proyectos para este año. ¡Feliz día de las madres Chiqui! Empezar galería En su mejor momento "Es una etapa muy plena. Agradezco muchísimo la salud después de estos dos años que nos ha tocado vivir a toda la humanidad", reflexiona sobre la pandemia. "El tener salud, tener a tu familia completa contigo y cerca se convierte en un gran tesoro. Hago lo que me gusta. Fashionistas

"Carlota es casi una adolescente, ya me roba mis zapatos, mis aretes", dice Chiquinquirá sobre su hija menor. "Creció y no me di cuenta cuando pasó el tiempo".

Princesas

Pasando un día mágico con su hija Carlota en el parque Walt Disney World de Florida.

Mujer maravilla

"Sigo con mi plataforma Kira de bienestar, seguimos lanzando productos. Ya tenemos suplementos, tenemos nuestros chocolates y seguimos creciendo. Últimamente, de un año para acá, he estado explorando muchísimo el área del diseño interior, de las inversiones en bienes raíces, remodelaciones y es un área que me encanta, que lo estoy disfrutando muchísimo, haciendo clases, workshops, educándome, aprendiendo", dice la presentadora y empresaria de 49 años. "Es algo que en el futuro me encantaría estudiar más a fondo. Soy de esas personas que siempre quiere descubrir algo nuevo, reinventarse". Amor eterno

"Marielena va y viene, depende de dónde esté su trabajo y está ahorita muy enfocada en la música", dice sobre la actriz Marielena Dávila, quien protagonizó la telenovela Voltea pa' que te enamores. "Esta etapa de mamá es muy linda porque ya las dos las veo que se acompañan, se animan, se apoyan, a veces pelean pero vuelven a amarse", añade sobre sus hijas.

Bendecida

Delgado ha encontrado un gran compañero de vida en el presentador mexicano Jorge Ramos, quien asegura es el "padrastro ideal" para sus hijas. "Como compañero de vida es una persona que se preocupa por todos, es el gran cuidador de esta familia", dice Delgado. "La relación de Jorge con mis hijas es maravillosa. Mi hija mayor lo ve como un amigo, como un cómplice, y Carlota tiene una relación con él muy cercana, muy íntima y eso me conmueve, y como mamá me da también mucha tranquilidad. Se ríen, juegan, cantan, se acompañan y eso es muy lindo, que aunque él no sea su papá biológico tengan esa cercanía y ese tipo de relación". Reina madre

"La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una mamá y a mí me tocó (como a tod@s) la mejor", expresó Chiquinquirá sobre su madre Deborah.

Alma viajera

"Quiero ir a lugares que nunca haya ido. Me encanta explorar y conocer sitios, personas, historias nuevas", reconoce la exreina de belleza. "Tengo esa alma de inmigrante, de mudarme de un país a otro, de empezar de nuevo, y eso es algo que a mí me mantiene viva. No me gusta quedarme estática en un solo lugar".

Sabiduría

"He aprendido a vivir un día a la vez. Soy una soñadora empedernida y tengo un montón de metas y sueños, pero he decidido vivir un día a la vez y que la vida me sorprenda", dice Delgado. Sus tesoros

"Disfruto mucho con ellas, les encanta cocinar, a las tres nos encanta la moda, entonces de repente salimos y compramos algo que nos guste a cada una y ese ratito juntas se convierte en un momento de crear vínculo, de hablar", dice la famosa mamá. "Los viajes también son un gran momento para conectar".

Valorando la vida

"No podemos dejar nada para después, eso es lo que nos ha enseñado este tiempo", dice Delgado (aquí junto a su madre). "Quizás no hay después. No se puede esperar. Quizás no hay mañana. eso me ha hecho priorizar mi vida y qué realmente es lo que quiero hacer. Mantener mi paz interna tiene mucho que ver con esa sensación de estar donde quiero estar. Me gusta mucho el yoga, la meditación, y hay un montón de herramientas. El contacto con la naturaleza es algo que me alimenta mucho el espíritu. Una caminata, respirar, el mar, ver naturaleza y sentir el verde de los árboles es algo que te regala paz". Puro amor

"Carlota y Marielena tienen una relación muy bonita. A pesar de que tienen una diferencia de edad muy grande, las veo que se extrañan, que se llaman", cuenta Delgado sobre sus hijas. "Muchas veces tienen diferencias pero siempre el amor es más fuerte".

