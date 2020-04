"¿Te volverías a casar?": Chiquinquirá Delgado entrevista por primera vez a su pareja Jorge Ramos

Normalmente suele ser él el que formula las preguntas y pone en un aprieto a sus entrevistados, pero esta vez los papeles se invirtieron. Jorge Ramos desnudó como pocas veces sucede su corazón y compartió detalles de su relación sentimental con Chiquinquirá Delgado en una entrevista capitaneada nada más y nada menos que por su pareja para El break de las 7, el show de Univision que se transmite a través de la página de Facebook de la cadena.

"No sé si esta es una muy buena idea o una de las peores ideas que hemos tenido", comenzó sincerándose el reconocido periodista mexicano nada más iniciar la entrevista.

Ramos admitió que nunca llegó a imaginarse que alguna vez iba a ser entrevistado por su pareja. "De hecho teníamos una especie como de acuerdo personal de no meter cosas de la relación y no hacerlas públicas, pero supongo que la pandemia ha cambiado muchas cosas y a ver también yo creo que les faltan entrevistados porque sino para que me ibas a entrevistar", confesó entre risas. "Hoy estábamos en la tarde en la casa y estaban buscando gente y de pronto me dices ‘bueno y por qué no lo hacemos’ y no sé por qué dije que sí, pero aquí estamos".

Durante algo más de media hora, Chiquinquirá y Jorge hablaron abiertamente sobre diferentes aspectos de su vida personal, destapando detalles sobre su relación hasta ahora desconocidos.

"No eres ni tan formal, ni tan serio como la gente cree. Tú sabes que siempre la gente me pregunta en la calle porque te ven peleando con todos los políticos y los presidentes que si peleas así conmigo y yo le digo es que yo lo agarro cansado, cuando llega en la noche ya no quiere pelear con nadie", compartió entre risas la presentadora venezolana.

"Pero en realidad no peleamos", continuó Ramos. "Yo creo que una de las maravillas de esta relación que tenemos es que hemos aprendido tanto de lo que no se debe hacer que lo disfrutamos muchísimo. Yo de verdad dejo las peleas para las entrevistas y la gente que me conoce personalmente sabe que lo que menos trato es de pelearme con alguien; al contrario, trato de evitar el conflicto lo más posible y los conflictos los dejo para las entrevistas".

Delgado también aprovechó la ocasión para formularle varias preguntas incómodas a su pareja, entre ellas si se volvería a casar. La respuesta del periodista no tiene desperdicio.

"¿Es una propuesta?", le respondió Ramos. "La gente me conoce y yo creo que somos dos espíritus muy libres que hemos aprendido lo que no nos ha funcionado a ti y a mí y sabemos lo que sí nos funciona y creo que esto funciona maravillosamente. No lo cambiaría por nada".