Chiquinquirá Delgado comparte dolorosa pérdida: "Falleció y lo enterramos" Entre lágrimas, la presentadora venezolana explicó el desgarrador episodio vivido en su familia. "Siento que va a aparecer en cualquier momento" Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es muy difícil, por no decir imposible, ver a Chiquinquirá Delgado triste o enfadada. En esta ocasión, la venezolana no pudo contener las lágrimas al hablar de la dolorosa pérdida familiar sufrida en su hogar. Apenas tenía 17 años cuando partía a uno de esos primeros viajes como modelo de su país natal. Se fue feliz e ilusionada, pero a la vuelta recibió la peor de las noticias: su papá, su gran cómplice, había fallecido. "Yo estaba en un concurso de belleza donde Osmel me había enviado en Japón, y cuando yo regreso me dicen, 'tu papá falleció y lo enterramos'", explicó con lágrimas en los ojos en el programa matutino Despierta América. "Imagínate lo que supone eso para una niña de 17 años, fue un momento muy difícil", reconoció muy emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al no poder darle el último adiós a su progenitor, la modelo y conductora tiene la sensación de que nunca se llegó a ir del todo. "Yo siento que mi papá nunca se fue, siento que va a aparecer en cualquier momento", expresó. La relación entre ambos fue más corta de lo deseada, pero también de lo más especial. De él heredó uno de los valores más importantes, "su bondad", un rasgo que lleva como bandera para ser feliz en la vida. A partir de ese momento su madre Deborah ha ejercido de ambos progenitores, convirtiéndose en todo un ejemplo para ella que le ha servido de mucho en su papel de madre soltera. ¡Fuerza y todo el cariño Chiqui!

