Así celebró Chiquinquirá Delgado a Jorge Ramos en su cumpleaños Mira el mensaje de Chiquinquirá Delgado a su amado Jorge Ramos en su cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquinquirá Delgado llenó de amor a Jorge Ramos en su cumpleaños. La presentadora, diseñadora y empresaria venezolana dedicó un romántico mensaje a su amado en su cumpleaños 65. El presentador de Noticiero Univision, Al Punto y Algo Personal seguramente celebrará esta fecha especial con sus seres queridos. Delgado, de 50 años, le deseó un feliz cumpleaños a "uno de mis seres humanos favoritos en el planeta", compartiendo una foto de su pareja en Instagram y deseándole "salud, risas, amor, chilaquiles y arepas". "Aunque no lo parezca y lo veamos muy duro en las entrevistas, en el entorno familiar e íntimo es totalmente diferente", dijo a People en Español Chiquinquirá Delgado sobre Ramos. "Siempre está muy pendiente de las fechas especiales, porque sabe que si no le sale el regaño. Ha aprendido con el tiempo que tenemos juntos a leerme y saber que soy una mujer de detalles, y me encanta que me sorprendan y que las fechas especiales se celebren". Por lo visto, Delgado también sabe ser detallista con Ramos y hacerlo sentir especial en su cumpleaños. Jorge Ramos Credit: Instagram/ Chiquinquirá Delgado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reconocido periodista mexicano habló con People en Español sobre su relación con Delgado. "Es mi compañera de vida, no solamente por la gran familia que tenemos en todo sentido, sino porque lo conversamos todo y nos entendemos bien", dijo Ramos. "¿Quién te puede entender y aceptar cuando de pronto le dices que cambiaste de planes y te vas a la guerra? Cuando salí de Ucrania no pude regresar a Miami porque tenía que ir a Barcelona a entrevistar a Serrat y a Madrid a entrevistar a Alejandro Sanz, cuando lo más que me hubiera gustado es regresar. Y me envió Chiqui una nota que decía: 'Dirigida a mi loco y valiente compañero'. Creo que eso refleja bien el tipo de relación que tenemos. He encontrado a quien me conoce más que nadie". Chiqui Delgado Credit: (John Parra/Getty Images) Sin duda, estar tan bien acompañado es el mejor regalo.

