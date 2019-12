¿Demasiado o demasiado poco? Así lucen los árboles de Navidad de los famosos By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Natasha Araos Se acerca la Navidad y las estrellas ya se han puesto manos a la obra para decorar sus casas para estas fechas tan significativas. Echa un vistazo a algunos de las mejores, extravagantes o excesivas decoraciones navideñas. Empezar galería Chiquibaby Image zoom IG/STEPHANIE HIMONIDIS Las sencilla decoración navideña de la locutora de radio causó sensación. Unos tanto y otros tan poco. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Carolina Sandoval Image zoom IG/Carolina Sandoval "Pueden creer que Amalia Victoria cree que todos los regalos del arbolito son de ella?🤣🤣😂😂😂😂 ay Dios de la vida", compartió la venezolana. 2 de 11 Applications Ver Todo Rashel Díaz Image zoom IG/rasheldiaz "La Navidad llegó a nuestra casa, qué felicidad!!!!, compartió la cubana, quien como un buen número de las celebridades en Miami contó con la ayuda del diseñador Alexander Sánchez. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Natasha Araos Image zoom IG/Natasha Araos Chyno Miranda y su esposa contrataron al mismo decorador para la primera Navidad de su hijo. 4 de 11 Applications Ver Todo Aracely Arambula Image zoom IG/Aracely Arambula La actriz contrató a Adriana Huerta para sus decoraciones navideñas. 5 de 11 Applications Ver Todo Inés Gómez Mont Image zoom IG/Inés Gómez Mont "En esta familia nunca habrá pretexto para no poner nuestro arbolito de navidad en familia. Debo confesar que solo dirigí, ya que tuve grandes ayudantes jajajajaj gracias a mi esposo, las pulgas y mis niñas lindas. ¿Qué tal nos quedó?", preguntó la mexicana. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jacky Bracamontes Image zoom IG/Jacky Bracamontes La actriz y su familia también pusieron su casa a punto para las fiestas. 7 de 11 Applications Ver Todo María Celeste Arrarás Image zoom IG/María Celeste Arrarás "Usualmente yo misma decoró mi árbol de Navidad todos los años pero en esta ocasión lo dejé en manos del mago de la decoración venezolana @alexandersanchez," contó la periodista. 8 de 11 Applications Ver Todo Daniel Sarcos y Alessandra Villegas Image zoom IG/Alessandra Villegas "Oficialmente llegó la magia a la casa #sarcosvillegas LLEGÓ LA NAVIDAD gracias a @alexandersanchez que siempre contagia con su maravillosa energía y talento", dijo la venezolana. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Maribel Guardia Image zoom IG/Maribel Guardia "Con mi #precioso #arboldenavidad🎄 de la reina @adrianahuertadesign Ustedes ya pusieron el suyo? Les mandamos besos @josejulianfg y yo 💋", dijo la cantante. 10 de 11 Applications Ver Todo Bárbara Bermudo Image zoom IG/Bárbara Bermudo "Oficialmente llegó la Navidad a nuestro hogar... Bendiciones familia!! Que llegue la esperanza a quienes la perdieron, que llegue alegría a quienes tienen tristeza en el alma y que llegue amor y paz a cada rincón del mundp", compartió a periodista. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

