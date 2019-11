La historia de amor de Chiquibaby y su esposo By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La pareja celebró su aniversario recientemente y constantemente comparten en sus redes sociales su amor y aventuras. Empezar galería Gerardo López y Stephanie Himonidis Image zoom Instagram Gerardo López La estrella de radio Chiquibaby lleva 5 años casada con su esposo. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Feliz aniversario! Image zoom Instagram Stephanie Himonidis “Feliz aniversario amor … gracias por todos los recuerdos increíbles que hemos construido juntos 💗 ¡y muchos más por venir! Que nuestro amor siga rompiendo barreras y creciendo eres el mejor esposo del mundo #aniversario # 5 años #todos mejor”, compartió la presentadora. 2 de 11 Applications Ver Todo Padre ejemplar Image zoom Instagram Stephanie Himonidis “Han sido Días llenos de retos pero estas a mi lado 🙏🏼 Gracias a Dios y feliz Día del padre G !!! ❤️💋#happyfathersday”, expresó la mexicana. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Celebrando en grande Image zoom Instagram Gerardo López “Hace 6 años nos comprometimos aquí !!! Felizmente casado y cada vez más fuerte. ¡Amo a mi esposa con todos mi ❤️, bendecido de pasar mi vida contigo! Disfrutando de nuestra última noche en este maravilloso lugar! Salud para todos !!!”, dijo López. 4 de 11 Applications Ver Todo Listos para la boda Image zoom Instagram Gerardo López “¡Con mi adorable esposa! #newyork #garfgetsthegirl #wedding #love #Saugerties #ny #sundayfunday”, dijo López. 5 de 11 Applications Ver Todo Feliz cumpleaños Image zoom Instagram Stephania Himonidis “Solo quiero agradecerles a todos los que hicieron de Gs Bday Weekend uno muy, muy especial. ¡Te amo muchísimo, eres un hombre maravilloso y deseas toda la felicidad del mundo hoy y siempre! #teamo #happybday #love”, expresó la mexicana. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Amor eterno Image zoom Instagram Gerardo López “¡Feliz día de San Valentín a mi mejor amiga, mi pareja, mi amor y mi felicidad! Hasta pronto te amo con todos mis ❤️”, publicó el ejecutivo. 7 de 11 Applications Ver Todo Citas amorosas Image zoom Instagram Gerardo López “Sábados con mi amor!”, compartió López. 8 de 11 Applications Ver Todo Solo los dos Image zoom Instagram Gerardo López “¡No solo otro miércoles, con la mejor compañía que puedo pedir! Saludos a la costa oeste !!!”, dijo López. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Divirtiéndose en el playa Image zoom Instagram Gerardo López “Imaginemos cosas fregonas!!! #turksandcacios #relax #grandturk #beach #sunny #hot🔥”, aseguró López durante unas vacaciones al sol. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

