Chiquibaby pone tierra de por medio y cumple una gran ilusión ¡La conductora mexicana partió a un lugar mágico y lejano para despedir este 2022! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 ha sido un año de sentimientos encontrados para Chiquibaby, pero ella siempre se queda con lo positivo, que ha sido mucho más. Su inesperada salida de Hoy día no le ha arrebatado la ilusión de seguir viviendo momentos únicos y poner la mirada en todos esos sueños que ansía cumplir. Uno de ellos acaba de llevarse a cabo, justo a días de recibir el nuevo año. Su trabajo en el mañanero no se lo había permitido, así que era el momento perfecto de poner tierra de por medio y viajar a un lugar mágico. Desde sus redes sociales, Stephanie Himonidis sorprendía a sus seguidores con esta buena nueva. Chiquibaby Chiquibaby parte rumbo a París en Navidad | Credit: Mezcalent ¿Dónde está la feliz mamá de Capri Blu? Ni en Miami, ni en México. La presentadora, su hijita y su esposo, Gerardo López, cruzaron el océano para visitar Europa, concretamente, la ciudad del amor, París. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde sus románticas calles, Chiquibaby compartía un video donde derrocha alegría y felicidad por poder, por fin, viajar en estas fechas sin límites de días ni horarios. Con la Torre Eiffel brillando de fondo, muy a juego con su sonrisa, la comunicadora se mostró decidida a recibir el 2023 ¡con todo! "¡Diciendo adiós, y hola al 2023 desde París!", escribió emocionada. Se trata del primer viaje trasatlántico con su chiquitina, con quien ya está recorriendo las rincones de una ciudad donde, sin duda, vivirá unos días inolvidables en familia.

