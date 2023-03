Chiquibaby sufre accidente y se lesiona en sus vacaciones: "Qué mal rollo" La conductora tuvo que ser rescatada por el equipo médico tras el gran susto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de las vacaciones que anuncian la primavera, conocidas como el Spring break en Estados Unidos, Chiquibaby y su esposo hicieron las maletas y partieron rumbo a la nieve con su pequeña Capri Blu. Lo hicieron en la mejor compañía ya que, a la aventura, también se sumaron amistades como Adamari López con su pequeña Alaïa y Karla Monroig, entre otros. Su llegada a Vail fue motivo de alegría y celebración pues los días se presentaron soleados e ideales para disfrutar de la pista de nieve. Sin embargo, el primer día de vacaciones no fue precisamente como la conductora mexicana hubiera esperado. Todo empezó de forma idílica pero concluyó con una fuerte caída que le llevó a lesionarse y a ser rescatada por los equipos médicos del lugar. A través de un post en sus redes, Stephanie Himonidis mostró con detalle cómo pasó todo, desde su salida perfecta de la base hasta su llegada a la enfermería con una pierna en estado delicado. Chiquibaby Chiquibaby sufrre accidente en sus vacaciones | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Universal Pictures) "Cómo comenzó… ¡como terminó! (Primer día de Ski). Úchale qué mal rollo, pues no me fracturé, pero si me esguincé 2 ligamentos, ¡ahora pues a llevármela tranquila en mis vacaciones!", informó asumiendo lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá no ha podido esquiar ni tampoco hacer excesivo esfuerzo para evitar que la lesión vaya a más. Afortunadamente, se trató a tiempo y es cuestión de paciencia, cuidados y mucha precaución. "Los expertos aseguran que es una lesión muy común lamentablemente. Anden con cuidado", pidió a sus seguidores. Los mensajes de cariño se dispararon, incluido el de su amiga Adamari. "Comadre, pa'lante que lo goza'o nadie te lo quita", le escribió. A pesar de lo ocurrido, Chiquibaby ha seguido disfrutando de sus vacaciones desde una posición menos activa y sin perder la sonrisa. Aunque fue una auténtica mala pata, nunca mejor dicho, no ha permitido que arruine estos días felices en familia y con amistades tan especiales. "¡Les prometo que no voy a esquiar!", bromeó en sus historias de Instagram. No lo hizo, pero sí acompañó a su esposo Gerardo López y sus compañeros a las pistas bañadas por el sol de un nuevo día. ¡Pronta recuperación!

