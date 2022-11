La emotiva reflexión de Chiquibaby en Acción de Gracias con su hija en brazos La presentadora compartió un mensaje muy personal y sincero. "Estoy agradecida de la lección que me está dando la vida en este momento que a lo mejor no sé cuál es". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras su esposo continúa en Qatar por el mundial de fútbol, Chiquibaby disfruta de la compañía en exclusiva de su princesa Capri Blu. Con motivo del día de Acción de Gracias, la periodista compartió ese día con su gran amiga Adamari López y agradeció todo lo que acontece en su vida, lo bueno y lo menos esperado. Gracias a su show radiofónico, el público pudo disfrutar de unas imágenes entrañables de la comunicadora junto a su hija. Y no solo eso, también de unas sabias palabras sobre el actual momento que atraviesa. Bautizo Capri Blu Chiquibaby look Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy muy agradecida por tenerla a ella y por ser una luz en mi vida", dijo refiriéndose a su pequeña, quien la acompañó en el estudio. Stephanie Himonidis también abordó lo sucedido en su vida en los últimos días. Lejos de alojarse en la pena y la tristeza, hizo una reflexión de lo más motivadora que emocionó a sus seguidores por abrirse con tanta sinceridad. "Estoy agradecida por la oportunidad que me da la vida de reinventarme y la lección que me está dando en este momento que a lo mejor ahora no sé cuál es pero sé que la voy a entender en algún momento. Estoy agradecida porque tengo vida, tengo salud y puedo seguir haciendo lo que me gusta bajo mis términos y mis decisiones", expresó. Chiquibaby no se olvidó de agradecer a su show de radio y sus compañeros por permitirle seguir haciendo lo que tanto ama: comunicar.

