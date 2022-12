Chiquibaby se volará la barda esta Navidad: "Va a ser interesante" La vida sigue para Chiquibaby, por eso la periodista decidió armar un plan increíble para esta Navidad. ¡Entérate de todo aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir chiquibaby y su hija Credit: Instagram/@chiquibabyla Bien reza el dicho: Borrón y cuenta nueva. Y para quien no lo crea, ahí tienen a Chiquibaby. Tras su salida de Telemundo, la locutora ha seguido de muy ánimo y activa en sus redes sociales, y no piensa parar. De hecho, próximamente la mexicana piensa inyectar con su energía a Francia ."Me voy a París [en Navidad]. Decidimos volarnos la barda", dijo feliz la mexicana. "Y nos vamos a ir a París con toda la familia". Según Chiqui, este será un viaje más que interesante para su primogénita. "Capri Blue nació en Miami, entonces está acostumbrada al clima cálido, no le encanta mucho el 'frío], dice. "Se parece a mamá, pero bueno, creo que la vamos a pasar muy bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y vaya que es motivo de preocupación la reacción de Capri ante el frío, pues si alguien lleva la batuta en casa de Chiqui es su bebé. "El mayor reto es que me doblego ante ella. No la puedo regañar, no puedo ser dura con ella; o sea, la verdad es que es mi jefa y entonces la verdad es que eso no es bueno, pero la amo tanto, que quiero que simplemente sea feliz", confiesa la orgullosa mamá. Chiquibaby y su hija Credit: Instagram/@chiquibabyla "Y la quiero dejar ser, dejar volar, pero es un reto, porque a veces cuando le tengo que decir eso no, no, no; eso ¡pau, pau!, me duele un poquito".

