Rodner Figueroa ha logrado crear con su pódcast, Cara a cara con Rodner Figueroa, un espacio único donde las celebridades se sientan a hablar con él a corazón abierto. Tras las sinceras confesiones de William Valdés la semana pasada sobre la cara más desconocida de la televisión, este jueves le tocó el turno a Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby.

La presentadora mexicana, quien semanas atrás se convirtió en la nueva conductora del programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision), relató al carismático fashionista venezolano el proceso que atravesó para poder convertirse en madre a sus 40 años.

"Yo me sometí a un procedimiento de fertilización in vitro y ante todo te puedo decir que me fue muy bien, pero no es un proceso fácil", reconoció la también locutora de radio. "Siento que lo glamurizamos mucho en los medios y en las redes sociales, [pero] es un procedimiento muy invasivo para la mujer hormonalmente hablando. Es muy fuerte, te pinchan un montón de veces, te sacan sangre, te hacen mil estudios… Yo estuve con un doctor maravilloso y pegó a la primera, por eso te estoy diciendo que me fue muy bien, pero no es un procedimiento fácil".

Chiquibaby Chiquibaby y Rodner Figueroa | Credit: Cortesía

"Hay muchas mujeres que hoy en día tienen problemas para quedar embarazadas y qué bueno que estamos tocando este tema. En mi caso particular realmente fue mi carrera personal la que hizo que pospusiera yo mi maternidad. Yo siempre deseé ser mamá, pero siempre había algo que pasaba en mi carrera que decía 'bueno, a lo mejor después, a lo mejor en un ratito'. Primero quería disfrutar mi matrimonio, después quise disfrutar lo que estaba haciendo en ese momento. Yo siento que no había llegado al punto en mi carrera a donde yo quería llegar y entonces por eso lo posponía, lo posponía y lo posponía. Realmente no era porque yo no podía quedar embarazada", explicó.

Chiquibaby reveló que de los 9 óvulos que le sacaron solo 3 "fueron de buena calidad". "Pero uno no sobrevivió, entonces quedaron 2", por lo que aún tiene uno guardado.

"¿Quieres ser mamá nuevamente?", le preguntó Rodner. "Es una pregunta muy difícil y no creo que te la puedo contestar a ciencia cierta", se sinceró la conductora. "Es una difícil decisión porque mi esposo tiene ya 3 hijos, todos adultos, y tiene a Capri que es una niña chiquitita y yo me he dado cuenta el gran trabajo que es el ser mamá. Yo creo que si tomo la decisión no la puedo tomar sola. Yo sí quisiera, [pero] es una decisión que tenemos que tomar los dos muy seria porque es otra bebé. Mi marido no está más joven, yo también no estoy más joven, pero todavía puedo (ríe) y también mi carrera, si quiero otra hija tengo que dedicarle tiempo".

Su despido de Telemundo

Chiquibaby también habló de su despido de Telemundo y cómo tomó la noticia. "El matutino de Telemundo siempre ha tenido sus altas y sus bajas, entonces obviamente me tocaron a mí varios cambios. El primero que me tocó yo agradecida de haber quedado en el equipo, así que siempre estás sabiendo que puede haber un cambio y cuando hay nuevos jefes siempre piensas que a lo mejor quedas o a lo mejor no. Yo tenía mis dudas, yo no estaba segura si me quedaba o no, pero tampoco es como cuando uno dice 'me van a sacar seguro', no lo tenía claro", aseveró.

Chiquibaby y Rodner Figueroa Chiquibaby y Rodner Figueroa | Credit: Cortesía

"Pero sí hubo un detalle muy importante que me dijo mucho y que fue muy público, que yo formaba parte de la transmisión para ir a Qatar. Era la única de la mañana que me habían permitido la gente de noticias ir con el equipo de deportes a hacer la cobertura… Yo estaba tan ilusionada con ese proyecto, con viajar a Qatar y de repente un mes antes, después de que ya había hecho la capacitación, que yo ya tenía mi boleto, que yo ya tenía todo listo para Qatar, que me dicen que no voy a poder ir. Como que en el momento no capté pero dije 'algo está pasando'. Yo hice mi propia investigación y entonces hubo gente clave que me dio a entender quién había tomado la decisión. Lo primero que me dijeron fue que era por un asunto de dinero, pero yo dije ya los presupuestos están aprobados, yo ya tengo mi boleto… Entonces yo sabía que no había sido una situación de dinero y entonces ahí me di cuenta que a lo mejor yo no formaba parte del nuevo proyecto de la mañana", confesó.

Chiquibaby y Rodner Figueroa Chiquibaby y Rodner Figueroa | Credit: Cortesía