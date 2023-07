Chiquibaby confiesa haber sacrificado 'esto' para unirse a Siéntese quien pueda Chiquibaby revela el sacrificio que hizo para integrarse al equipo de Siéntese quien pueda ¿tú que hubieses hecho? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', fue una de las famosas que acudió a la presentación del libro Naturalmente bella, remedios secretos de la abuela del Doctor Campos, donde además confesó su mayor defecto y reveló que renunció a algo muy importante con su marido para quedarse a presentar Siéntese quien pueda (Univision). "Yo empecé a cuidarme el cutis ya muy tarde. Tengo un defecto muy grande, ese defecto es que me encanta broncearme con la luz natural y con la no tan natural, me encanta broncearme. Creo que es mi estado más sexy, pero a veces es muy malo para la piel, entonces poco a poco he aprendido a cuidarme un poco más y lo que me gusta del Doctor Campos es que siempre, cualquier procedimiento te lo hace, te lo personaliza, y también, si necesitas un poquito aquí, un poquito acá, siempre es muy minucioso", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Mezcalent Su tip de belleza favorito "El tip favorito para mí de belleza es definitivamente la mascarilla que lleva miel, lleva bicarbonato, lleva un poquito de limón, y un poquito de azúcar entonces esto hace que te exfolies un poquito. Mi tía Emma, cuando tenía 80 años se la seguía poniendo y tiene un cutis, ¡envidiable! Así que yo cada vez que tengo oportunidad me lo pongo". La presentadora, quien regresa a la televisión después de su salida de Hoy día (Telemundo), confiesa que sí fue algo inesperado y que tuvo que renunciar a irse de vacaciones con su esposo para quedarse a presentar Siéntese quien pueda. "El trabajo llama y la verdad está escaso ahorita, así que me iba de vacaciones y me llega esta oportunidad de ser parte de Siéntese quien pueda y bueno, dije que sí, así que ahora me toca quedarme a cargo de Capri Blue y a trabajar full time en la televisión y en la radio; ¡las sorpresas que te da la vida!". Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Chiquibaby nunca imaginó que llegaría tan rápido "No pensaba que iba a ser tan rápido la oportunidad. No hay muchos shows, la cosa no está tan fácil entonces fue una gran oportunidad que se me dio. Julián Gil fue a hacer un proyecto, un sueño que él estaba esperando por mucho tiempo, así que fue el perfecto momento para yo poder ser parte de este equipo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquibaby confiesa haber sacrificado 'esto' para unirse a Siéntese quien pueda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.