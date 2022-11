Chiquibaby rompe el silencio y comparte emotivo mensaje tras su salida de Telemundo La presentadora mexicana publicó un mensaje conmovedor a la vez que muy positivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los dramas no van con Chiquibaby, más bien, todo lo contrario. Este viernes People en Español confirmaba de la salida de la presentadora de la cadena y, concretamente, de su programa Hoy día, después de más de 4 años acompañando al público cada mañana. Ahora ha sido ella quien desde sus redes ha confirmado la noticia. Lo ha hecho desde el amor y el agradecimiento, desde la tranquilidad y el convencimiento de que todo va a estar bien. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: Mezcalent Junto a un video en el plató del show que ha sido su casa profesional en los últimos años y en el que Stephanie Himonidis aparece bailando música regional de su tierra, estas fueron sus conmovedoras y optimistas palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas gracias, ¡siempre agradecida con quien creyó en ti, quien te apoyó y todavía lo hace! Muchos besitos ¡y aquí siempre estaremos! Con todo, ánimo, los amo", expresó. El pasado viernes fue su último show en Telemundo. Su despido se suma al de otras personalidades de la cadena, como ha sido el caso de Rodner Figueroa, quien también anunció su salida de Al rojo vivo y el canal esta semana. Chiquibaby se va del show pero, tal y como demuestran los múltiples mensajes escritos por sus compañeros y fans tras este anuncio, deja mucha alegría, amor y momentos inolvidables. Su partida es el fin de una etapa muy especial y el comienzo de otra fascinante.

