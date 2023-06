¡Chiquibaby está de vuelta! Anuncian su gran proyecto con TelevisaUnivision El Chiquibaby Show está a la vuelta de la esquina. ¡Tenemos todos los detalles sobre la nueva aventura de la exconductora de Telemundo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Credit: Cortesía LI Group/ TelevisaUnivision Tras su salida en noviembre pasado del programa Hoy de Telemundo, Stephanie Himonidis, conocida por todos como Chiquibaby, perdió una de sus fuentes principales de ingresos. Carismática y muy movida, la mexicana echó mano de su versatilidad para seguir adelante con sus otros proyectos en colaboración con su marido Gerardo López. Recientemente la rubia hizo un par de comentadas presentaciones en programas de Univision y las redes se alocaron con el runrún de si la gran amiga de Adamari López se había pasado al bando de TelevisaUnivision. Ahora las noticias se confirman con el anuncio de su nuevo gran proyecto: El Chiquibaby Show. "Estoy muy agradecida", afirma la presentadora en un comunicado obtenido por People en Español donde se anuncia el flamante programa en formato podcast que es una producción de Uforia y Nueva Network. "Estoy encantada de estar de vuelta con esta empresa donde comenzó mi carrera en el sur de California", acotó. El podcast explorará diversos temas de actualidad, también se tocarán los "momentos más Oh my God", se hablará de cine, deportes y consejos de belleza. Pero quizás la parte más jugosa se el segmento llamado Inside Chiquibaby donde la anfitriona compartirá anécdotas personales y explorará esos temas que afectan a todas las mujeres. Chiquibaby Credit: Cortesía LI Group/ TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este proyecto Chiquis entregará a los fans nuevos que estarán disponibles de lunes a viernes a partir de las 6:00 a.m., hora del este, por medo de la app Uforia de TelevisaUnivision y en las principales plataformas de podcasts. Siempre precavida la anfitriona del Chiquibaby Show y la ganadora de seis premios Emmy también continuará con sus labores como anfitriona y productora ejecutiva de su programa radial Chiquibaby Show, el cual viene realizando desde el 2015 y que actualmente se transmite de costa a costa en más de 100 ciudades de todo el país.

