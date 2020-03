OMG 7 cosas que no sabías de Chiquibaby Chiquibaby confesó en exclusiva siete cosas que nadie sabe de ella ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE EN NUESTRO BOLETIN La mexicana de 39 años abrió su corazón y confesó en exclusiva cómo es trabajar en Un nuevo día (Telemundo) y otros íntimos secretitos. Siempre quise estar en un programa matutino a nivel nacional [como Un…]. No es fácil unirte a un equipo que está consolidado, pero hemos tenido química. Somos como una familia y eso se transmite.

Tengo cinco años de casada [con el programador de radio Gerardo López], este año cumplo seis.

Me gustaría lanzar mi marca [de] ropa y accesorios. Image zoom IG/Chiquibaby Anhelo ser mamá.

Will Smith me impresionó mucho porque [es] humilde. Image zoom IG/Chiquibaby Tengo que dormir 7 horas. Dormir es clave.

[Hago] 54D. Son 54 días de ejercicio intenso, [estilo] crossfit. Advertisement

