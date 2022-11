¡El proyecto que tiene emocionada a Chiquibaby tras su salida de Telemundo! La conductora salió de Telemundo pero no ha parado de trabajar. ¡La feliz mamá sigue más en el candelero que nunca! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby ya no está en Telemundo, pero su agenda está bien surtida. Su partida de Hoy día y de la cadena dejó a muchos desolados, tanto compañeros como al público que la ha seguido por tantos años. La presentadora rompió el silencio en sus redes y se mostró tranquila, bien y decidida a vivir nuevas aventuras laborales. Su trabajo en las mañanas la mantuvo muy ocupada, pero ahora tiene el tiempo para poder centrarse en otros jugosos proyectos. Uno de ellos le hace especial ilusión y marcha sobre ruedas. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: (Photo by JC Olivera/Getty Images) ¿Cuál es ese proyecto que la tiene entusiasmada y conectada con su público querido? Se trata de otro programa, uno que ella misma creó hace tiempo y que sigue al aire con una audiencia fiel y encantada con sus contenidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Se trata del Show de Radio de Chiquibaby! Un espacio de entretenimiento donde se comenta la última hora del mundo, las noticias y los asuntos más candentes en el mundo. Se trata de un espacio diario en forma de podcast que ella misma presenta y produce y que se puede escuchar a través de Apple y Google Play. El divertido programa cuenta con un grupo de reconocidos comunicadores que la acompañan con exclusivas, opiniones y noticias jugosas. Entre ellos, Álex Rodríguez, Tommy Fernández, César Muñoz y Luis Gala. Desde que se conociera su salida de la cadena, Stephanie Himonidis se ha mostrado en sus redes positiva y con su inigualable sentido del humor. Se cierra una puerta y se abre otra llena de posibilidades, así ha enfocado la ganadora de 6 premios Emmy este cambio en su vida en el que ha recibido el mayor regalo de todos: el amor incondicional de su público decidido a seguirla allá donde vaya. "Lo que viene, conviene", le escribió su amigo y compañero, Quique Usales.

