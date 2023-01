Chiquibaby sobre sus planes profesionales: "Ya han habido acercamientos" Chiquibaby recibió más que feliz el 2023 en París y con esa misma energía regresó a Miami, ¿proyectos a la vista? La mexicana contó todo en exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby regresó de París con las pilas más que cargadas, y para quien no lo crea, solo basta ver sus divertidos y sensuales videos en las redes sociales. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Mis deseos [para este 2023] fueron tener salud personalmente y que mi familia pueda tener salud, el segundo, tener más tiempo con mi familia", dijo la otrora presentadora de Hoy día (Telemundo) , quien ya tiene en el tintero nuevos proyectos. "Vamos a empezar el 2023 con todo". ¿Televisión a la vista? "Tengo deseos de regresar a hacer lo que siempre me ha gustado que es la radio y la televisión", confesó en exclusiva la artista. "Honestamente me quiero dar mi tiempo para elegir algo que me llene". Sin dar más detalles, la líder de El show de Chiquibaby dejó claro que además de dedicarse de lleno a su esposo y su hija Cari Blu, las pláticas y negociaciones profesonales no paran. "Han habido acercamientos", desveló. "Esperemos [que] pronto pronto [pueda estar] en un lugar muy especial para que me pueda ver la gente y me pueda seguir apoyando". ¡Que así sea!

