¡Emotivo encuentro de Chiquibaby con sus compañeros de Telemundo! La periodista fue reconocida por su trayectoria y por su labor como mujer emprendedora en los Powerful Latinas Award. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Chiquibaby saliera de Hoy día, no han dejado de pasarle cosas bonitas. A pesar de la inesperada noticia, los mensajes de amor y cariño de sus seguidores no han cesado hasta el día de hoy. En lo profesional, Stephanie Himonidis, no ha parado de hacer cosas. Desde su show de radio hasta crear contenido de interés en sus redes. Porque si hay algo de lo que la mexicana puede presumir, es de ser una mujer emprendedora. Por eso mismo acaba de ser galardonada con uno de los premios más influyentes en este campo: Powerful Latinas Award. Fue en este evento donde la feliz mamá de Capri Blu se reencontró con caras conocidas de la cadena en la que estuvo trabajando hasta hace poco. ¡Un momento cargado de emoción por partida doble! Chiquibaby Chiquibaby premiada con el Powerful Latina Award | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images) Uno de esos colegas con los que tuvo la alegría de coincidir fue Jorge Bernal, con quien, a juzgar por las imágenes, podría traerse algo entre manos. ¿Qué será? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Están pensando lo que yo? Uff, nada es casualidad", escribió divertida. Chiquibaby fue premiada como una de las mujeres latinas más influyentes cuyo trabajo como emprendedora y comunicadora sirve de gran ejemplo. A su lado estuvo una de sus grandes amigas del medio, quien celebró con ella este merecido premio. "Felicidades amiga, ¡bravo!", expresó Jessica Carrillo durante la entrega de este galardón. Jessica Carrillo y Chiquibaby Jessica Carrillo y Chiquibaby | Credit: IG/Jessica Carrillo En la lista de premiadas, también caben destacar otros nombres de mujeres poderosas y entregadas a la causa, como Ale Jaramillo, Margarita Pasos o Cynthia Klitbo, entre otras. ¡Muchas felicidades!

