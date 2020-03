Chiquibaby de Un nuevo día en cuarentena por el coronavirus La presentadora del matutino de Telemundo permanece aislada en su casa tras regresar de unas vacaciones en Europa, epicentro de la pandemia, como medida preventiva. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis del coronavirus llega a Un nuevo día. El matutino de Telemundo amaneció este lunes sin dos de sus conductoras principales en el estudio: Adamari López y Chiquibaby, quienes se encuentran en cuarentena en sus casas como medida de prevención. Si todo sale según lo esperado y el test del coronavirus al que tuvo que someterse días atrás Adamari da negativo, la carismática presentadora puertorriqueña podrá estar de vuelta en el programa mañana mismo, no así Chiquibaby, a quien le espera por delante un periodo de aislamiento mayor, al menos hasta la próxima semana, ya que la conductora mexicana se encontraba de vacaciones en Europa, epicentro de la pandemia. La presentadora regresó de sus vacaciones el pasado martes por lo que, como medida de prevención, tendrá que permanecer aislada en su hogar durante 14 días, a pesar de que afortunadamente no presenta ningún síntoma ni se encuentra enferma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo me encuentro muy bien, sin ningún síntoma, tomando todas las debidas precauciones”, informó este lunes Chiquibaby desde su casa en el matutino de Telemundo. La conductora explicó en el programa vía Skype que la decisión de aislarse y no ir a trabajar la tomó en conjunto con la empresa para extremar las precauciones. “Esta fue una decisión mutua entre la empresa y yo de tomar esta cuarentena, de tomarme estos días de aislamiento como medida preventiva para todos mis compañeros”, dio a conocer. “Pero por supuesto no ha sido fácil, ustedes saben que siempre me gusta estar del tingo y al tango y y pues también extrañándolos mucho”, agregó Chiquibaby. Advertisement

