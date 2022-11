El día más triste de Chiquibaby en Hoy día tras conocerse la noticia de su salida Así se dejó ver la conductora este viernes en el que ha sido su programa por 4 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido 4 años de entretenimiento y muchas mañanas en su compañía. Sin embargo, según ha conocido en exclusiva People en Español, Chiquibaby, al igual que Rodner Figueroa, sale de la cadena y, en este caso, de su programa Hoy día. Aunque hasta la publicación de este artículo, la conductora no se había manifestado al respecto, lo cierto es que este viernes el público notó su cara más triste de lo habitual. La mexicana ha sido uno de los rostros más alegres del show mañanero en el que comenzó a trabajar en el año 2019, coincidiendo con los cambios que se comenzaban a dar en el espacio. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: (Photo by Greg Doherty/Getty Images) Este viernes, los contenidos fueron, como siempre, de lo más variados, siendo el fútbol y los regalos de Navidad dos de los más destacados. Al lado de su compañera, Adamari López, Stephanie Himonidis se mostró como toda una profesional en cada sección que le tocó presentar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero parte de la audiencia sintió que se veía menos alegre de lo normal. "Se ven como tristes", "Qué seria Chiqui", "Pobre Chiquibaby", "Qué triste que se vaya", expresaron algunos seguidores del show en Instagram. Al igual que Rodner decidió compartir su salida de la cadena a través de un video en Facebook, muchos de los seguidores de la conductora esperan también su testimonio ante su inesperada partida. "Ella se encuentra bien", ha podido saber People en Español.

