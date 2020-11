Close

Chiquibaby de Un nuevo día muestra su espectacular árbol de Navidad Tras las críticas recibidas el año pasado, la presentadora mexicana se puso las pilas y esta vez logró dejar a todos con la boca abierta con su hermosa creación navideña. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hubo un árbol de Navidad que dio mucho de qué hablar el año pasado ese fue el de Stephanie Himonidis, la conductora del programa de televisión Un nuevo día (Telemundo). La escasa decoración que tenía el mismo generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. "Dejó la tienda sin adornos", llegó a burlarse uno de sus seguidores al ver cómo había quedado. Este año, tras las críticas recibidas y para evitar que le sucediera lo mismo, Himonidis decidió ponerse las pilas y optó por contratar los servicios de un decorador profesional que se encargó de diseñar su árbol de Navidad. El resultado, que la presentadora no tardó en presumir a sus más de 200 mil seguidores de Instagram, dejó a muchos literalmente con la boca abierta. Image zoom Chiquibaby | Credit: Mezcalent "Por primera vez monté mi árbol antes de Thanksgiving, pero ¿saben algo? La humanidad necesita cosas positivas en qué pensar y celebrar lo mucho o poco que tengamos. Yo estoy muy agradecida por este 2020 y mi árbol de este año me ha dado justamente esto. Está increíble", escribió la compañera de Adamari López en Un nuevo día junto a las imágenes de su arbolito. Image zoom Chiquibaby muestra su árbol de Navidad | Credit: Instagram Chiquibaby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si el año pasado casi todos los comentarios que recibió fueron negativos, este 2020 sucedió justamente todo lo contrario. Y no podía ser de otra forma. "¡Qué diferencia! Este año sí pusiste un árbol muy lindo no como el año pasado", comentó una seguidora al ver lo espectacular que le quedó el árbol. Image zoom 2020/2019 | Credit: Instagram Chiquibaby (x2) "Es el más hermoso que he visto en este 2020", opinó otra persona. Lo que pocos saben es que el decorador detrás del árbol de ‘Chiquibaby’ es Álex Sánchez, quien también se encargó de diseñar el árbol que presumió recientemente Carolina Sandoval y que causó sensación en las redes sociales debido a la originalidad del mismo.

