¿De dónde salió el apodo de Chiquibaby? Stephanie Himonidis cuenta la historia ¿Por qué a Stephanie Himonidis le dicen la Chiquibaby? La conductora de Un nuevo día contó la divertida anécdota que le ocurrió hace dieciséis años. By Carole Joseph

Stephanie Himonidis, es una de las conductoras del programa matutino Un nuevo día (Telemundo). La mexicana decidió dejar Los Ángeles y se instaló en la ciudad del sol en donde se ha ganado el cariño del público como la Chiquibaby, pero, ¿por qué no usa su nombre verdadero? La también presentadora y productora del programa de radio El show de Chiquibaby nos contó todo en exclusiva. ¿Cómo te sientes de ser parte de Un nuevo..? Puedo decir que es el momento más importante por el que estoy pasando porque estoy viviendo algo que anhelé por mucho tiempo que es estar en programa matutino a nivel nacional, finalmente se me dio. Image zoom ¿Fue difícil la integración con tus compañeros? No es fácil unirte a un equipo que ya está consolidado. No fue tan fácil, pero hemos tenido muy buena química. ¿Por qué te dicen Chiquibaby? Mucha gente sabe y mucha no, que mi carrera como comunicadora empezó en radio y ahí nace mi apodo Chiquibaby, nace en la radio. Todos los locutores de la radio tienen apodos. Image zoom ¿Pero cómo lo escogiste? La verdad yo no lo escogí. Era una palabra que utilizaba al referirme a "papacito" o algo así, y en un demo me escucharon decir esa palabra, entonces yo, la chica nueva, con la voz ronquita [llamé la atención]. Me empezaron a decir '[esa la chica nueva, la Chiquiaby'. Entonces [en la radiodifusora] me preguntaron, '¿te gustaría ese apodo?'. Yo les dije 'la verdad yo solo quiero el trabajo, así que pónganme el apodo que quieran'. Fue así que inició mi carrera en radio y los medios en Estados Unidos. Eso fue hace más de dieciséis años. Fue algo como de risa, pero después fue un buen recurso porque mi nombre [verdadero] era muy [difícil para la radio].

