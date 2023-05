¡Chiquibaby da un paso más en Univision y se une a otro de sus programas estrella! Después de su paso por Despierta América, la conductora mexicana brilla en otro de los shows principales de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La alegría de Chiquibaby vuelve a hacer las delicias de los telespectadores en la pantalla chica. Y es que, después de su paso por el matutino Despierta América, la conductora mexicana ha regresado a Univision para ejercer de co-presentadora de otro de sus exitosos espacios. Con todas las ganas de seguir haciendo lo que más ama profesionalmente, la comunicadora dio a conocer la feliz noticia a sus seguidores. ¿Qué la llevó de nuevo a Univision y en qué programa ha vuelto a ganarse los corazones de su audiencia? Ella y sus nuevos compañeros así lo contaban. Chiquibaby, fucsia Credit: IG/Chiquibaby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy estamos de visita toda la semana en Siéntese quien pueda. Son todos muy cool... Es mi primera vez y estoy muy ilusionada", anunció feliz en sus redes sociales. Ha sido llegar al plató y revolucionarlos a todos con su manera de comunicar y contar las cosas. Y eso que allí suele arder Troya muy a menudo. Stephanie Himonidis se adaptó a la perfección al ritmo frenético del show y superó todas las expectativas de los televidentes y sus colegas. Habló alto y claro de lo que piensa y afrontó los delicados temas, como la exposición de los niños en las redes sociales, sin titubear. Aunque es una colaboración temporal, las reacciones del público no se hicieron esperar y ya quieren más. Por ahora, Chiquibaby se ha convertido en toda una habitual en Univision, donde se siente como pez en el agua y la acogida ha sido espectacular. A medio año de su salida de Telemundo, la feliz mamá de Capri ha establecido una alianza con Uforia, la división de radio y eventos musicales de TelevisaUnivision, para incluir su programa de radio, El show de Chiquibaby, el cual lleva 8 años al aire, en esta plataforma. "Ahora mi show se escucha en la plataforma de Uforia, o sea hemos creado una alianza con ellos. Este es uno de los proyectos que tenemos en mente para trabajar con TelevisaUnivision en todas las plataformas que sean posible", contó ilusionada a People en Español. Y esto apenas empieza.

