Chiquibaby reacciona a las fuertes críticas por los cambios de Hoy día La conductora respondió a los seguidores que escribieron en su perfil criticando duramente la nueva etapa del mañanero de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estreno de la nueva etapa de Hoy día ha dado mucho de qué hablar. Mientras muchos aplauden los cambios, su puesta en escena y sus nuevos rostros, otros se han mostrado bastante disconformes. Así mismo se lo han hecho saber, no solo al show, sino también a la que fue una de sus conductoras más queridas, Chiquibaby. Los usuarios de Instagram rápidamente recurrieron a su perfil para expresarle que la echaban de menos. No entienden que la sacaran del programa para implementar estos cambios. Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby Unas reacciones a las que Stephanie Himonidos no tuvo reparo en contestar de la mejor manera posible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy día te cambió, pero eres y serás la mejor. Ese programa ya no sirve", le escribió una seguidora. "Son cambios, amor, y esto era mejor para mí", contestó la conductora mexicana. En todo momento se mantuvo positiva y esperanzada en que llegan tiempos mejores. "Eso me dicen", respondió ante los ánimos de sus fans, quienes insistieron en no entender tanto cambio cuando ya estaban acostumbrados como audiencia al equipo anterior. "¿Qué pasaría? ¿Por qué el cambio?", le preguntaron refiriéndose también a Rebeka Smyth y Nacho Lozano. "Ellos estarán bien, la gente preparada cae de pie", añadió la feliz mamá de Capri Blu. Chiquibaby también puso una carita de no saber ni entender cuando le cuestionaron más veces sobre la nueva etapa del que un día fue su programa. No conoce la respuesta, pero ha aceptado la realidad y está disfrutando de todas las cosas buenas que le sigue dando la vida. Su familia, su público y su casa son algunas de ellas. "Trabajadora, honesta, leal, educada, empoderada... Y lo que sigue", escribió junto a un reel donde se muestra ella misma más decidida y segura que nunca. Está abierta a todo lo bueno que llegue y, sobre todo, decidida a quererse mucho.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquibaby reacciona a las fuertes críticas por los cambios de Hoy día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.