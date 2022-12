¡Chiquibaby comparte el nuevo triunfo que ha logrado a días de salir de Telemundo! La conductora mexicana contó feliz y entusiasmada la gran noticia recibida. "Gracias". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Chiquibaby dejara atrás Telemundo, ¡la conductora no ha parado! Está más activa que nunca y trabajando a tope en muchas cosas que la ilusionan. Quizá por eso, por su entrega y la pasión que le pone a todo lo que hace, acaba de recibir la mejor de las noticias en lo profesional. Aunque ya no está en la tele, Stephanie Himonidis sigue metida de lleno en su show radiofónico, un espacio que le está dando muy gratas sorpresas. Así mismo lo anunciaba en sus redes sociales este jueves. Chiquibaby Credit: Instagram Chiquibaby La presentadora se mostraba encantada al comprobar que su podcast alcanzaba un primer puesto en Spotify. "Gracias", escribió encantada. El programa de entretenimiento que lleva su nombre ha sobrepasado a otros de gran relevancia colándose en el número uno. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: IG/Chiquibaby Además de contar toda la actualidad en su programa, la feliz mamá de Capri Blu no ha parado de ofrecer contenido de gran interés en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El más reciente ha sido un video desde su cocina con varios consejos de mamá referentes a los alimentos que le gustan a su pequeña. Sus seguidores quedaron encantados ¡y con ganas de mucho más!

