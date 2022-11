Chiquibaby impacta con bikinazo y mensaje de amor propio ¡Mira su foto más sexy! Chiquibaby celebra su sensualidad con bikinazo. Mira la foto y el poderoso mensaje de la copresentadora de hoyDía (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby dejó a muchos boquiabiertos con un bikinazo que compartió en Instagram. La copresentadora de hoyDía (Telemundo) acompañó esta sensual foto en bikini en una playa de Palm Beach, con un poderoso mensaje. "Yo soy mujer, yo soy madre, yo soy fuerte y poderosa, yo soy una empresaria, yo soy un alma buena", escribió la estrella mexicana de 41 años, usando los hashtags "morra power" y "esta soy yo". En agosto del 2021, la presentadora se convirtió en mamá de Capri Blu, y a poco más de un año del nacimiento de su hija, celebra sus curvas y muestra con orgullo su figura. Sus seguidores la colmaron de piropos y mensajes de apoyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephanie Himonidis también compartió otro video en Instagram lleno de amor propio. "¡Dios mío! ¡Soy bella!", dice en un reel. La conductora de radio y televisión reveló sus secretos para recuperar su figura ocho meses después de dar a luz. "Creo que he sido muy afortunada", confesó a People en español. "Me hace falta hacer más ejercicio", admitió la ocupada mamá. Chiquibaby Credit: (Tommaso Boddi/WireImage) Cuidar su alimentación y darse masajes han sido clave. "Los masajes para los líquidos, masajes linfáticos y para moldear [mi cuerpo] me han ayudado bastante. Ahí vamos", reveló. "Como de todo pero en porciones más pequeñas, eso me ha ayudado mucho", añadió.

