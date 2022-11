¡Así es por dentro el cálido hogar de Chiquibaby! La presentadora lleva más de un año viviendo en su nueva casa a la que se mudó cuando decidió aumentar la familia. Además, ¡acaba de poner su arbolito de Navidad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora Chiquibaby ha demostrado poder con todo. Madre entregada, trabajadora incansable y mujer valiente, la mexicana no se rinde ante los retos, al contrario, los abraza y disfruta siempre con los mejores resultados. Poco antes de que diera a luz a su preciosa Capri Blu, la conductora y su esposo, Gerardo López, decidieron dar el paso de cambiar de casa. Hasta ese momento habían sido ellos dos solos y tocaba hacer espacio para su princesa, así que se mudaron a un hogar muy familiar. Lo hizo durante su dulce espera y no podría estar más contenta de esta decisión. Su hogar dulce hogar es su oasis y el espacio perfecto donde criar a su chiquitina. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: (Photo by Aaron Davidson/Getty Images) Se trata de una casa de amplios espacios abiertos y comunicados entre sí donde predominan las tonalidades claras, especialmente el blanco perla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephanie Himonidis ha ido mostrando algunos de sus rincones a través de sus videos caseros y divertidos reels. La cocina, la habitación matrimonial o la sala de estar son algunas de las estancias que ha enseñado encantada. La feliz mamá ha optado por los espacios abiertos y una decoración minimalista que da amplitud a las diferentes habitaciones. Cabe destacar la gran cantidad de luz natural que entra en su casa gracias a los amplios ventanales y a la ausencia de exceso de paredes que le dan un estilo loft neoyorkino a algunas de las partes de su bella morada. La casa cuenta también con un espacio de zonas verdes ideal para que la pequeña pueda salir a jugar y divertirse a lo grande. En definitiva, un hogar más que perfecto y entrañable para la bonita familia que ha creado Chiquibaby.

