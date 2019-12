Chiquibaby causa sensación en redes con su árbol de Navidad: "Dejó sin adornos la tienda" La presentadora mexicana dio mucho de qué hablar con su arbolito de Navidad y no precisamente para bien. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina y ya son incontables las celebridades que han puesto su arbolito de Navidad en sus hogares y lo han presumido a través de las redes sociales. Una de las que más ha dado de qué hablar ha sido, sin duda, Stephanie Himonidis, una de las conductoras del matutino de Telemundo Un nuevo día. Y no precisamente para bien. La presentadora mexicana compartió días atrás por medio de su perfil de Instagram una foto de su primera Día de Acción de Gracias en Miami sin imaginarse que todo el protagonismo se lo iba a llevar el árbol de Navidad que aparecía en la imagen en un discreto segundo plano. Image zoom Mezcalent Y es que a muchos de sus seguidores les llamó la atención la escasa decoración que tenía el árbol –apenas lucía un par de adornos navideños y unas cuantas luces. "Dejó sin adornos la tienda", bromeó una seguidora tras ver la instantánea. "Le falta la alegría de la Navidad, está un poco apagadito", se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros, sin embargo, opinaron todo lo contrario y no dudaron en alabar el buen gusto de la presentadora. "Puede que le haga falta decoración, pero está mejor, modesto pero bonito. No como los que he visto de sus compañeros demasiado alborotados y con muchas extravagancias", opinó una seguidora. ‘Chiquibaby' afortunadamente pareció tomarse las críticas con mucho humor. "Me acabaron, gracias a todos por sus comentarios. Estoy indecisa. ¿Les hago caso o no? Porque a mí me gusta ja ja ja", escribió la presentadora mexicana en Instagram. Advertisement

